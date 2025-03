Firmes palabras de Laura Fa sobre la verdadera Anabel Pantoja en 'Espejo Público'

Laura Fa deja sin palabras a la audiencia de Espejo Público tras las últimas y firmes palabras que ha pronunciado sobre la verdadera Anabel Pantoja. “Te monta un drama a la mínima”, ha asegurado la colaboradora de televisión.

Esta mañana, dicho programa de Antena 3 ha dedicado parte de su sección Más Espejo a comentar las novedades relacionadas con el clan Pantoja. Más concretamente, con la intervención de Kiko Rivera en un espectáculo de humor.

Durante este fin de semana, el DJ acudió a un monólogo, momento en el que no dudó a la hora de participar de forma activa en el show. Tanto es así que no tuvo reparos en subir al escenario para someterse a una de las pruebas.

Tal y como han recordado en el plató de Espejo Público, los asistentes “tienen que ir poniendo frases y la persona que hace la broma tiene que utilizarlas”. De hecho, Kiko llegó a llamar a su prima, algo que consiguió alterar a la influencer:

“¿Qué haces, Anabel? Que estoy aquí, que me ha parado la policía. El colega se ha empezado a enfrentar a la policía y yo tengo el agobio más grande del mundo”, le dijo el DJ.

Visiblemente preocupada, Anabel Pantoja le respondió con la voz temblorosa: “¿Pero qué quieres que yo haga? ¿Pero qué van a hacer, le van a llevar a la cárcel o qué?”. Sin embargo, la tensión disminuyó cuando David Rodríguez le contó toda la verdad a su pareja.

Como era de esperar, esta escena no ha pasado para nada desapercibida entre los colaboradores de Espejo Público. Momento que Laura Fa ha aprovechado para dejar al descubierto a la verdadera Anabel Pantoja.

Laura Fa habla alto y claro sobre la verdadera Anabel Pantoja en el plató de Espejo Público

A pesar de que se trataba de un espectáculo de humor, la influencer no pudo evitar derrumbarse tras colgar la llamada de su primo Kiko. Algo que horas después dejó al descubierto en sus redes sociales.

Sin embargo, y aunque ha reconocido que ahora “tampoco es el momento”, Laura Fa no ha tenido reparos en dejar al descubierto a la verdadera Anabel Pantoja ante los espectadores. “Anabel nunca está serena, lo que pasa es que te monta un drama a la mínima”, ha asegurado la comunicadora.

Por su parte, Gema López ha asegurado que entiende la reacción de la creadora de contenidos, ya que se trataba de una escena que podría haber sido real. “Lo que pasa es que Anabel conoce a su primo”, ha asegurado la copresentadora de Espejo Público entre risas.

En este momento, cuando Laura Fa estaba recalcando que “Anabel busca un drama inmediatamente”, ha sido interrumpida por una de sus compañeras. “No olvidemos el momento en el que se encuentra, que todavía hay una investigación abierta”, ha asegurado con convencimiento.

“Pero, Lorena, la reacción sería esta igualmente”, le ha respondido Laura Fa, muy convencida. No obstante, y a pesar de sus firmes palabras, ha aprovechado la ocasión para romper una lanza a favor de la influencer:

“Les hemos visto más distanciados hasta que colgaron una serie de fotografías en Instagram, porque la relación está un poco más distanciada... Pero esta broma házsela a tu mujer o a otra persona”.

Sea como sea, todo apunta a que Anabel Pantoja no se ha tomado mal esta broma, y prueba de ello son las declaraciones que ha hecho en sus redes sociales:

“Domingo, noche, me llama este señor para decirme que tiene un problema en la carretera. A mí casi me da algo pensando que le había pasado algo […]Os juro que cuando os vea os mato a los tres. Menos mal que David me escuchó llorando en el cuarto y me dijo que eran unos gaditanos con mucho arte”.