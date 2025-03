Fayna Bethencourt rompe su silencio tras lo último de Carlos 'El Yoyas': 'Seguimos...'

Fayna Bethencourt ha vuelto a pronunciarse tras la emisión del reportaje de Equipo de Investigación, que abordó la detención y los meses en fuga de Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas'. La canaria compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció el apoyo recibido.

"Seguimos caminando", escribió Fayna. Esta declaración llega tras la emisión de un reportaje que ha revivido uno de los capítulos más oscuros de su vida junto a 'El Yoyas'. ¿Qué ha llevado a Fayna a pronunciarse ahora?

Fayna Bethencourt rompe su silencio tras lo último de Carlos 'El Yoyas'

El romance de Fayna Bethencourt y Carlos Navarro comenzó dentro de la casa de Gran Hermano, donde parecían una pareja estable y compenetrada. No obstante, con el paso del tiempo, la realidad tras las cámaras fue otra. La canaria terminó denunciando a Navarro por malos tratos, un proceso que culminó con una condena de cinco a ocho meses de prisión.

A pesar de la sentencia, cuando llegó el momento de ingresar en prisión, Navarro decidió huir, permaneciendo en paradero desconocido durante casi dos años. Esta situación generó una gran incertidumbre y angustia en la vida de Bethencourt, quien temía por su seguridad y la de sus hijos. Finalmente, en julio del año pasado, 'El Yoyas' fue capturado por las autoridades y trasladado a un centro penitenciario.

El programa Equipo de Investigación de La Sexta dedicó su emisión del viernes a relatar los detalles de la fuga y detención de Navarro. Bajo el título 'El Yoyas: historia de una fuga', el reportaje reconstruyó los hechos con testimonios clave, entre ellos el de su propio padre.

Bethencourt, por su parte, también participó indirectamente en el programa a través de su testimonio. Antes de la emisión, dejó claro en redes su motivación para hablar: "He participado en el reportaje de Equipo de Investigación", comenzó diciendo.

"Creo firmemente que mi testimonio puede ayudar a quien lo necesite. No, no he cobrado y sí, lo he vuelto a pasar mal, recordando. Gracias al programa por dar visibilidad y a los míos por estar siempre ahí", añadió al respecto.

Tras la emisión del reportaje, Bethencourt ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo. Su mensaje en redes sociales no solo fue un agradecimiento, sino una reafirmación de su compromiso en la lucha contra la violencia de género.

"Gracias por todos esos mensajes llenos de cariño que no dejan de llegarme. Lo más importante para mí es que me confirman que hablar en alto sirve para dar fuerza a personas que la necesitan", escribió.

Su testimonio ha servido de inspiración para muchas personas que atraviesan situaciones similares. Con su frase "Seguimos caminando", Fayna deja claro que, a pesar de las heridas, sigue adelante con determinación.

Secuelas de una relación marcada por el miedo

En el documental, la canaria volvió a relatar los horrores que vivió durante su relación con Navarro. "El momento en el que decido romper con todo fue difícil, pero liberador. Aunque no fue el final de la historia, sino el principio de la otra parte", confesó.

Fayna Bethencourt también habló de las secuelas que ha dejado la violencia sufrida. "Las secuelas que me ha dejado lo que viví, el ser víctima y superviviente de violencia de género, creo que durarán de por vida", afirmó.

Su relato reflejó el control absoluto que Navarro ejercía sobre ella: "Yo me quedaba en casa. No me dejaba trabajar. El que manejaba y tenía el poder económico era él. Yo no podía ir al supermercado sola porque, claro, igual me podían mirar, me podían hablar".

La condena de Navarro incluyó dos años de prisión por maltrato habitual. Además, once meses por cuatro delitos de lesiones en el ámbito familiar, tres meses de multa por amenazas leves y otra condena por vejaciones. Un historial que evidenció el calvario que Fayna soportó durante años.

Fayna Bethencourt ha demostrado una vez más que su voz es poderosa. Tras el reportaje sobre Carlos 'El Yoyas', la canaria ha roto su silencio para agradecer el apoyo y reafirmar su compromiso con otras víctimas de violencia de género. ¿Servirá su historia para concienciar y ayudar a otras víctimas a salir del silencio?