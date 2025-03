El drama más desconocido de Núria Solé que explica su baja en TV3: 'Mi hijo...'

La salud mental sigue siendo un tema que, aunque cada vez más visible, aún enfrenta tabúes y falta de comprensión. En un mundo donde la inmediatez y la exigencia marcan el ritmo, muchas personas experimentan episodios de ansiedad y estrés.

Este ha sido el caso de Núria Solé, una de las periodistas más reconocidas de TV3. De esta manera, la presentadora ha compartido por primera vez su dura experiencia con la depresión y la ansiedad en una entrevista en El suplement con Roger Escapa.

El drama más desconocido de Núria Solé que explica su baja en TV3

Solé, que durante años ha sido un rostro en TV3, tuvo que hacer una pausa debido a un grave problema de salud mental. Lo que comenzó como un ataque de angustia, que ella pensaba que se solucionaría en pocos días, terminó convirtiéndose en una baja de seis meses.

"En aquel momento fue bastante duro, porque no me esperaba que aquel ataque de angustia derivara en una baja tan larga", ha confesado la periodista. A lo largo de los años, había sufrido episodios de ansiedad, pero nunca con tal intensidad.

"En un ataque de angustia respiras de manera acelerada, hasta el punto que se te duermen las manos o las piernas, porque el oxígeno no te llega a todo el cuerpo. En aquel momento te salva tener una bolsa cerca... El cuerpo te dice basta", ha explicado.

El peso de la perfección y la culpa

La periodista ha reconocido que su carácter perfeccionista y su constante exigencia fueron factores determinantes en su colapso. "Yo siempre he sido una persona muy perfeccionista, siempre he querido gustar y hacer las cosas muy bien hechas".

Cuando la ansiedad se transformó en depresión, Núria Solé comenzó a experimentar sentimientos de inseguridad y tristeza constante. "Tú te sientes pequeño, poco capaz, poca cosa, insegura, debilitada, ganas de llorar, colapsas...".

Además, ha admitido que la culpa jugó un papel clave en su recuperación: "Te sientes mal porque estás de baja, pero no te han operado... Sobre la salud mental hemos avanzado, pero no del todo. Tampoco quieres acabar de explicar qué te pasa, no mucha gente te entiende...".

El apoyo de su entorno y su familia

Afortunadamente, en TV3 nunca la presionaron para regresar antes de tiempo, algo por lo que se siente profundamente agradecida. En su hogar, la situación también fue difícil, especialmente para sus hijos, quienes intentaban entender lo que le sucedía.

"Mi hijo Pol, el pequeño, venía y me abrazaba para que no estuviera triste. La grande, Arlet, pensaba que tenía cáncer. Con ella hablé con otros términos", ha compartido con emoción.

Con su testimonio, Núria Solé ha dado un paso valiente al hablar abiertamente de su experiencia. Contribuyendo a la visibilización de los problemas de salud mental y a la importancia de pedir ayuda.