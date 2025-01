Estupor con la confesión que Carmen Lomana ha hecho sobre su padre en 'Espejo Público'

Carmen Lomana ha dejado a más de uno sin palabras con la última confesión personal que acaba de compartir en Espejo Público. Con gran generosidad, la socialité no ha tenido ningún problema en hablar sobre las amenazas que recibió su padre por parte de la banda ETA.

Esta mañana, la colaboradora de televisión ha acudido al plató de este conocido matinal de Antena 3 para promocionar su último libro. En él, ha relatado algunos de los episodios más destacados de su vida, entre los que se encuentran sus primeras relaciones íntimas con un hombre.

Sin embargo, tras contar con humor este pasaje de su vida, Carmen Lomana ha adoptado un tono más serio para hablar sobre uno de los momentos más duros de su familia. Y es que, tal y como relata en su biografía, su padre sufrió “las amenazas de la banda terrorista ETA”.

Para poner en contexto a los televidentes, Espejo Público ha rescatado uno de los fragmentos en los que la socialité desvela cómo vivió ella estos años de miedo e incertidumbre.

“Mi padre, mismamente, estaba amenazado por la banda terrorista ETA… Alguna vez sufrimos algún susto en carne propia”, asegura Carmen Lomana en su impactante relato.

Carmen Lomana sorprende con una confesión sobre su padre en Espejo Público: “Al que amenazan es a mi padre”

A continuación, Espejo Público ha compartido con toda su audiencia uno de los relatos más escalofriantes que ha incluido Carmen Lomana en su libro. En él, la socialité relata con todo lujo de detalles el asalto que vivieron ella y su marido hace años:

“En una ocasión, nos entraron en Tellagorri con nosotros dentro… El temor que toda persona con chalé tiene. Yo dormía, pero Willy se había levantado al cuarto de baño… Oyó ruidos provenientes del salón, por lo que bajó a ver qué podía ser”.

Una vez allí, el marido de Carmen Lomana “descubrió a un individuo que le apuntó al pecho con una escopeta. «¡Abra o disparo!», decía el individuo desde el otro lado”. Sin embargo, Guillermo se negó “rotundamente”.

“De repente se hizo el silencio total. Llamé a la policía desde mi cuarto y les dije: «Oiga, creo que a mi marido lo han mat*** porque he oído unos gritos horribles y ahora no oigo nada». Me metí en el vestidor y me eché al suelo mientras me tiraba toda mi ropa encima… Si venían, no quería que me viesen”.

Tras conocer este escalofriante episodio, Carmen Lomana ha querido dejar una cosa muy clara. Y es que, aunque ella fue víctima de este asalto, era su padre el que estaba amenazado por la banda terrorista ETA.

“Al que amenazaron fue a mi padre, pero claro que te marca. Hubo una época en la que yo iba por la calle y miraba por los lados por si notaba que alguien iba detrás de mí”.

Además, Carmen Lomana ha asegurado que “en San Sebastián, en la época horrorosa, he visto cómo mat*** delante de mí a un señor… Cómo nos despertábamos con ruidos de pistolas”.

Sin embargo, y aunque con el tiempo se le pasó el miedo, la socialité ha confesado que, durante una temporada, “estaba muy asustada” por la preocupante situación de su padre.