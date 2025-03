Emma García enciende todas las alarmas con su inesperada confesión en 'Fiesta'

Emma García es una de las presentadoras más reservadas en cuanto a su vida privada. Sin embargo, a lo largo de los programas que presenta, suele compartir algunas anécdotas personales. A pesar de no dar demasiados detalles, ha hablado en el pasado sobre episodios importantes de su vida en Fiesta.

El pasado sábado, 8 de marzo, Emma García volvió a sorprender con una nueva confesión en directo. En esta ocasión, desveló que ha estado varias veces cerca de fallecer. Unas declaraciones impactantes que ni siquiera la directora de Fiesta conocía.

Todo sucedió en Fiesta, durante un debate sobre el miedo a la muerte. En el espacio del fin de semana contaron con el psicólogo Rafael Santandreu, quien abordó el tema con su característico enfoque tranquilizador. El experto trató de calmar la angustia que sienten millones de personas ante la certeza de la muerte.

Emma García frena Fiesta para dar un mensaje

El especialista mencionó la expresión latina ‘memento mori’, que significa ‘recuerda que alguna vez morirás’. Con esta frase, quiso transmitir la importancia de vivir la vida al máximo. Según Santandreu, es fundamental centrarse en lo realmente relevante y dejar de lado las preocupaciones innecesarias.

Durante la sección, Fiesta emitió un vídeo con testimonios de famosos. Antonio Resines, la cantante La Mari de Chambao, Paz Padilla y la actriz Lola Herrera contaron sus experiencias cercanas a la muerte. Fue en ese momento cuando Emma ha decidido compartir su propia vivencia.

"No somos conscientes de las veces que hemos estado a punto de morir", confesó la presentadora de Fiesta. "A mí me dijeron que había estado cuatro veces a punto de morirme. Me contaron en qué momentos, y yo ni siquiera había sido consciente".

La reacción en el plató fue inmediata debido a que todos los colaboradores se quedaron boquiabiertos. Nadie esperaba esa confesión, aunque Emma acostumbra a sorprender semana tras semana.

Sorpresa en Fiesta tras las palabras de Emma García

Desde la dirección de Fiesta, Eva Espejo reaccionó al instante. Aunque los espectadores no pudieron escucharla, por el pinganillo le hizo un comentario a la presentadora. Emma, sin dudarlo, cortó al invitado para responderle en directo.

"Tienes aquí a tu presentadora de milagro", le dijo a Eva con naturalidad. Pero no quiso dar más detalles sobre qué le ocurrió ni cuándo.

La inesperada revelación de Emma García ha generado un gran revuelo mediático. La noticia ha corrido como la pólvora en los medios de comunicación. Emma García ha vuelto a sorprender con su sinceridad en Fiesta.