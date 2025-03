Sorpresa en 'Fiesta' tras la inesperada confesión de Emma García: 'Tengo un…'

Emma García ha provocado un gran impacto en el plató de Fiesta tras dejar claro que ella no se ve en Supervivientes. La presentadora ha sido tajante y ha señalado que no tiene intención de lanzarse desde un helicóptero, ni de pasar hambre en los Cayos Cochinos. Además, Emma García ha confesado el principal motivo por el que no iría a este popular concurso de Telecinco: “Tengo un curro que no veas”, aseguró.

No es la primera vez que un presentador de Telecinco recibe la oferta. Jorge Javier Vázquez estuvo cerca en 2019, aunque finalmente no se atrevió. Otros sí han aceptado el reto: Agustín Bravo y Carlos Lozano lo hicieron en momentos bajos de su carrera.

Este año, el casting está cerrado: Pelayo Díaz, Álvaro Muñoz Escassi, Ángela Ponce, Beatriz Rico, Makoke y Samya son algunos de los nombres confirmados. La lista promete emociones fuertes. Sin embargo, Emma García no estará entre ellos.

Emma García causa impacto en Fiesta tras su confesión en directo

La confesión la hizo en pleno directo. Todo comenzó cuando se desveló un nuevo nombre de concursante. En ese momento, Amparo de la Gama, colaboradora del programa, lanzó una pregunta inesperada: “¿Tú no has ido a Supervivientes?”.

Emma García no dudó en su respuesta: “¡Cómo voy a ir, si tengo aquí un curro que no veas!”, exclamó entre risas. Sus compañeros reaccionaron con asombro. La presentadora dejó claro que su trabajo en Fiesta la mantiene ocupada y no tiene hueco para una aventura extrema en Honduras.

Amparo, sorprendida, admitió que ni siquiera había visto el reality: “Tendré que empezar a verlo ahora que me he familiarizado con algunas caras”, comentó. Emma, incrédula, intentó convencerla: “Pues tienes que verlo. A ti te pega, Amparo, si ha ido hasta Kike Calleja…”.

Emma García deja claro que no cambia su trabajo por nada del mundo

El comentario generó risas en plató. Kike, colaborador habitual, también estaba presente y su experiencia en el concurso no pasó desapercibida. Sin embargo, la conversación dejó algo claro, Emma García no tiene interés en cambiar su rol de presentadora por el de concursante.

Pese a su relación con el mundo del corazón, Emma protege mucho su vida privada. Poco se sabe de su marido, Aitor, y de su hija. Convertirse en concursante la obligaría a exponerse más de lo que le gustaría y para Emma, esa posibilidad no es atractiva.

La productora del reality seguramente daría lo que fuese por tenerla en la isla. Sin embargo, su negativa parece definitiva. Para sus seguidores, verla enfrentarse a las duras pruebas del programa sería un auténtico bombazo, pero, por ahora, Emma García se queda en Fiesta.