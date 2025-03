Giro de 180º tras la confesión de Yola Berrocal sobre Luis Figo: 'Está comunicado'

Tras el revuelo que se ha generado alrededor de la última intervención televisiva de Claudia Bavel, Yola Berrocal ha dado un nuevo paso al frente. La representante ha dado un giro de 180º al desvelar la decisión final que ha tomado Luis Figo: “No hay demanda[…]está comunicado ya”.

El pasado 28 de febrero, esta conocida actriz y creadora de contenidos para adultos volvió a sentarse en el plató de ¡De Viernes!. Pero en esta ocasión, lo hizo para hablar sobre las conversaciones subidas de tono que mantuvo con el futbolista Joaquín Sánchez.

Sin embargo, lo más comentado de la noche fueron las declaraciones que hizo la representada de Yola Berrocal sobre Luis Figo. Y es que, según su relato, el portugués intentó ligar con ella en una de las fiestas a las que acudió junto a Iker Casillas.

Como era de esperar, las palabras de Claudia Bavel no le sentaron nada bien al deportista. Tanto es así que no se lo pensó dos veces a la hora de amenazar a la influencer a través de las redes sociales:

“¿Pero esta basura de qué va? ¡Deberían lavarse la boca antes de referirse a mi persona! Tomaré medidas legales en consecuencia con esta información difamatoria”. Una advertencia que provocó la inmediata reacción de Yola Berrocal.

La mánager de Bavel emitió un comunicado en el que la influencer rectificaba sus declaraciones, ofreciendo disculpas públicas a Luis Figo. Además, negó cualquier tipo de insinuación, a pesar de haber afirmado lo contrario 48 horas antes en ¡De Viernes!.

Ahora, Yola Berrocal ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y ha desvelado en qué punto se encuentra dicha polémica. Momento en el que ha dejado al descubierto la decisión que ha tomado el futbolista con su representada.

Yola Berrocal da un giro de 180º a la polémica de Claudia Bavel y Luis Figo

Este martes, 4 de marzo, un equipo de la citada agencia de noticias ha tenido la oportunidad de hablar unos minutos con Yola Berrocal. Momento que han aprovechado para preguntarle por todas las novedades relacionadas con Claudia Bavel y Luis Figo.

Con una gran sonrisa en su rostro y visiblemente más tranquila, la representante ha asegurado que, finalmente, el deportista no va a tomar medidas legales contra la influencer.

“No, no, no hay demanda. Hemos puesto ya un comunicado, está ya comunicado, eh”, ha asegurado Yola Berrocal, poniendo fin a este sonado escándalo. Además, no ha tenido reparos en compartir cómo se encuentra actualmente su representada: “Muy bien, tranquila”.

Tanto Claudia Bavel como su mánager están convencidas de que su comunicado pidiendo disculpas ha sido suficiente para calmar los ánimos de Luis Figo. Y prueba de ello es que, horas después de rectificar en redes sociales, el futbolista compartió sus declaraciones en sus propios perfiles.