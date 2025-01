Belén Esteban tiene un problema relacionado con Anabel Pantoja: ‘Me ha contestado’

Belén Esteban ha demostrado en los últimos días que mantiene contacto directo con Anabel Pantoja. La colaboradora, íntima amiga de la sobrina de Isabel Pantoja, habla con ella a diario y está pendiente de la evolución de su hija desde que está ingresada. Es precisamente por este motivo por el que este miércoles se producía un enfrentamiento entre Belén y Víctor Sandoval, con el que comparte programa.

Todo comenzó cuando Kiko Hernández explicó que Anabel Pantoja le había respondido a uno de sus mensajes. "Me ha contestado", aseguraba el tertuliano confirmando que Anabel está algo más tranquila.

Víctor Sandoval, a continuación, mostró sin reparos su descontento ante este hecho. "Yo sigo esperando", decía indignado.

Un comentario que provocó el enfado de Belén Esteban. La ex de Jesulín de Ubrique reprochó la actitud de su amigo: "Víctor, de verdad, hay una cosa importante que es su hija, que está en el hospital. A mucha gente no le ha contestado", soltaba la de Paracuellos.

Belén Esteban y Víctor Sandoval se enzarzan en una discusión por culpa de Anabel Pantoja

El tertuliano entonces se esforzó por suavizar su comentario: “Ya llegará, no pasa nada”. Sin embargo, Belén Esteban volvió a repetir: "Claro que no pasa nada, es que a mí hay días que no me contesta y soy su amiga, y no pasa nada. Hay que ser un poquito empático", advirtió sin ocultar que se sentía molesta.

María Patiño, presentadora de Ni que fuéramos, intervino también posicionándose del lado de la sobrina de Isabel Pantoja. “A mí, si no me hubiera contestado no me hubiera sentido peor que Kiko Hernández”, admitía la gallega.

Una afirmación que provocó que Víctor se encendiera aún más y finalmente estallara. “Kiko le ha dado mucha caña, se han matado, y yo la he querido y le contesta a él y a mí no. Pero da igual”, sentenciaba.

Fue entonces cuando Belén Esteban, aún más enfadada si cabe, afirmó con contundencia: “No, da igual, pero no te callas. En una cosa tan importante…”. La colaboradora pretendía con sus palabras hacer ver a Sandoval que su actitud no estaba a la altura en un momento tan delicado.

Su compañero, aun así, intentó de nuevo defenderse. “Mi trabajo ahora es callar. Ahora estoy inaguantable, ¿por qué? ¿Por qué te llevo la contraria?”, se preguntaba ofendido.

Fue en ese momento cuando Belén Esteban decidió marcar dónde estaba el límite. "Haces un absurdo de algo muy importante", zanjó. "Hay una niña en el hospital y estás reprochando a su madre que no te haya contestado", concluía.

Belén Esteban defendió a su amiga Anabel Pantoja

Finalmente, Sandoval reclamó respeto a sus sentimientos, algo que no contó con el respaldo de ninguno de los colaboradores. El resto de tertulianos se mostraban en desacuerdo, dando importancia por encima de todo al estado de salud de Alma.

En estos momentos Anabel Pantoja y David Rodríguez siguen muy pendientes de la evolución de la pequeña de dos meses. Antonio Rossi, colaborador de Vamos a ver, daba algunas pistas de la situación que vive ahora mismo la pareja con su hija. "La evolución de Alma es positiva, según las últimas noticias", comenzaba diciendo.

Además, aseguraba que se espera que a la niña le den el alta cuando esta "tenga absoluta estabilidad". Y daba una buena noticia: "Las cosas que han ido viendo esta semana, son todas positivas". Unas palabras con las que todo apunta a que a evolución de la hija de Anabel Pantoja es favorable.