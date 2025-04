Comunicado urgente de 'Supervivientes' sobre Koldo Royo: 'Me da mucha pena'

Koldo Royo y Montoya se enzarzaron en la gala del pasado domingo en una acalorada discusión ante la audiencia de Supervivientes. Los concursantes del reality más famoso de Telecinco dejaron a la vista sus diferencias después de varias semanas de convivencia. Sin embargo, el ex de Anita Wiliams se sinceró con esta. "Me da mucha pena que me pase algo con Koldo", reconoció, para después calificar al chef como una persona "admirable".

"El Oráculo señala a Carmen, Koldo y Montoya", sentenciaba Sandra Barneda. Tras estas palabras quedó claro que el andaluz no confía en Koldo completamente. El famoso cocinero guipuzcoano le dijo algo a Anita que provocó que esta saliera a buscar a Montoya, haciendo que ambos se saltaran las normas del programa para poder verse.

Montoya, además, dejó claro que no comprende qué es lo que tiene Koldo en contra de su expareja. Fue entonces cuando el que fuera concursante de La isla de las tentaciones reconoció que el cocinero vasco "está haciendo un pedazo de concurso".

Montoya solo ha necesitado una palabra para definir a Koldo

Aun así, en lo que Montoya no podía evitar fijarse es en cómo está su exnovia. "Si veo a Anita así, que me cuenta todo...", comenzaba diciendo el sevillano poniéndose del lado de la que fuera su novia. Al parecer, no es la primera vez que la catalana le contaba a Montoya que se siente señalada por Koldo, pero también por el resto de concursantes de su playa.

Por si esto fuera poco, Montoya ponía en conocimiento de todos la frase que le dijo Koldo tras la nominación. Según este, el chef le dijo que "a ver quién se salva de los dos" y le emplazaba para que pronto se tomaran un café. "Entiendo que el hecho que te salve la gente te dé un plus, pero...", dejó caer Montoya.

Finalmente, el concursante explicó que él empatiza con Anita porque la ve mal y llorando. "Te tengo admiración, pero tengo que opinar y defenderla", soltó Montoya para después preguntar "¿Qué objetivo tenéis con ir así con Anita?".

Montoya no ha podido evitar sentirse molesto por lo que le sucedía a Anita

Más allá de este rifirrafe, cabe destacar la gran discusión que ha enfrentado a Anita Williams con su grupo y, en especial, con Koldo Royo. La catalana y Laura Cuevas decidieron no compartir dos perritos calientes con el resto de compañeros. Entonces Anita se sintió señalada por estos y decidió salir corriendo a la playa del equipo contrario.

La joven gritó dejando a la vista su hartazgo y su malestar: "Me estoy agobiando un montón, me quiero ir a mi casa. No puedo más", sentenció. Una exigencia que alertaba a Montoya, quien no dudó en acercarse a ella y abrazarla.

Un gesto que suponía que ambos estaban incumpliendo las normas de la organización y cuya consecuencia no fue otra que el encierro de ambos en una jaula en Playa Furia. Así, la actitud de Montoya en salir al rescate de su ex les ha valido a ambos para estar más cerca que nunca.