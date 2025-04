Comunicado urgente de Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego: 'Me han roto todo'

Paola Olmedo se convirtió en protagonista de la noticia al mostrar los resultados de la intervención quirúrgica a la que se sometió en febrero. La exnuera de Carmen Borrego, demostrando que no tiene nada que ocultar, daba detalles de la complicada operación. "Me han roto todo", ha asegurado a refiriéndose en concreto a su nariz.

El cambio en el rostro de Olmedo es más que evidente. De hecho, ella misma ha desvelado que en fotos todavía no se reconoce: "No me esperaba tanto cambio, es muy brusco. No hay marcha atrás", admitía.

Paola Olmedo no pudo evitar los nervios del día anterior a la operación. "El día antes estaba demasiado tensa, no dormí bien", explicaba una vez pasó todo. "Es una operación muy delicada, hay muchas terminaciones nerviosas y por lo mínimo podía tener un problema de parálisis", afirmaba ya más tranquila.

Paola Olmedo da detalles de la intervención a la que se ha sometido

Lo cierto es que podían haber surgido imprevistos como que hubiera rechazado las placas de titanio que le han puesto u otro tipo de complicaciones. Afortunadamente no ha sido así y Paola poco a poco intenta retomar la normalidad en su vida.

Ahora, la ex de José María Almoguera ha dado un paso más al abrir una cuenta en redes sociales. La argentina ha decidido presentar su nueva imagen y ya cuenta con casi un centenar de fieles que han comprobado los resultados de su paso por el quirófano.

"Hola, soy Paola Olmedo y esta es mi cuenta oficial", ha escrito junto a una instantánea en la que aparece posando muy sonriente.

Por si esto fuera poco, aceptó la invitación del pódcast Cuenta y exagera en el que no solo habló sobre su reciente operación. También se refirió al padre de su hijo pequeño, José María Almoguera, con quien aseguró mantiene una relación cordial por el bien del pequeño.

Sobre la nueva vida de su ex, quien antes siempre había preferido estar lejos del foco mediático, Olmedo ha dejado claro lo que piensa.

Paola Olmedo ha abierto una cuenta en redes sociales

"José María estaba muy en contra de ir a la televisión y se enfadaba cuando le bromeaba para que fuera. Míralo ahora. El José María de ahora no tiene nada que ver con el que estaba conmigo", sentenciaba.

También ha confesado que ella "ha rechazado enfrentamientos televisivos con Carmen Borrego y José María. Yo no me prestaría a ese juego".

La ex de José María Almoguera afronta una nueva etapa en su vida y lo hace al lado del hombre en el que reconoce haber encontrado por fin el amor. Una persona que estuvo a su lado en el hospital y que fue el primero en ver el resultado tras casi siete horas de quirófano. Según la esteticista, este es el hombre que siempre buscó y que nunca encontró en su ex, José María Almoguera.