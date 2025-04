Duro golpe para Leire Martínez, ex de La Oreja de Van Gogh: anuncian la peor noticia

Varios meses después de la polémica que protagonizó a raíz de su salida de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez ha recibido un nuevo y duro mazazo. Y es que esta conocida banda española acaba de anunciar la peor de las noticias para su exvocalista.

A mediados del pasado mes de octubre, y coincidiendo con el regreso de Amaia Montero a los escenarios, el grupo emitió un comunicado que dejó sin palabras a todos sus fans. En él, anunciaron la salida de Leire tras 17 años de éxitos.

No obstante, y aunque en un primer momento parecía que dicho documento había sido firmado por todos sus integrantes, Leire Martínez quiso dejar claro que nada más lejos de la realidad:

“El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado. Cuando lo considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir”.

Durante estos meses, no han dejado de circular todo tipo de rumores relacionados tanto con la carrera musical de Leire Martínez como con la de sus antiguos compañeros. Sin embargo, ahora ha salido a la luz una noticia que, sin duda, ha supuesto un duro golpe para la cantante.

Leire Martínez se lleva un duro golpe

Mientras que Leire Martínez ha optado por iniciar un nuevo proyecto musical por su cuenta, todo apunta a que La Oreja de Van Gogh ha dado un giro totalmente inesperado. Una decisión que ha dejado a todos sin palabras, especialmente a su exvocalista.

Este miércoles 2 de abril, durante la última emisión de Tentáculos, el periodista David Insua ha revelado que esta famosa banda está trabajando en un nuevo álbum junto a Amaia Montero.

Además, el colaborador de televisión ha adelantado que el nuevo disco de La Oreja de Van Gogh incluirá tanto temas inéditos como algunas de sus canciones más clásicas.

Por su parte, el divulgador musical Odi O’Malley ha confirmado la noticia en su página web, destacando que la banda a la que perteneció Leire Martínez planea emprender una gira mundial.

Hasta ahora, ni La Oreja de Van Gogh ni Amaia Montero han hecho ningún tipo de declaración sobre su regreso a los escenarios. No obstante, según ha señalado O’Malley, en los últimos meses la cantante ha sido vista en el mismo estudio de grabación que sus antiguos compañeros.

Como era de esperar, esta noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Tanto es así que varios usuarios de X no han querido dejar pasar la ocasión para opinar al respecto.

“Se veía venir y era un secreto a voces”, ha asegurado un internauta. “Esto sería la confirmación de lo que sospechábamos: que echaron a Leire para meter a Amaia”, ha opinado otro usuario.

Otros, en cambio, han querido mostrarle todo su apoyo a Leire Martínez en estos duros momentos: “Me parece muy mal lo que han hecho, pero también por parte de Amaia”.