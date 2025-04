Comunicado urgente de Marta López Álamo sobre Kiko Matamoros: 'Ahí os quedáis'

Marta López Álamo acudió la pasada semana a la entrega de los premios Cerawards 2025. Una ocasión en la que la mujer de Kiko Matamoros respondía a preguntas de los reporteros sobre los rumores de crisis en la pareja. La joven, tras dejar claro que todo está bien con el colaborador, dejó caer una inquietante frase: "Cuando ya me vaya a vivir fuera, digo, ahí os quedáis".

La modelo aseguró estar "superfeliz" con su marido, sin embargo, no quiso responder a ninguna pregunta que tuviera que ver con Makoke. Después de seis años con el tertuliano, dejó claro que no le apetecía nada tener que hablar de la anterior pareja de su marido.

Aun así, dejó caer que si hablara podría contar muchas cosas: "Para quedarme a medias, no hablo. Así que, ¡bye!", soltó insinuando que es mucho lo que se guarda para ella. Ante la insistencia del reportero, Marta abrió la puerta a compartir algún día lo que calla: "A lo mejor se me hincha ya todo, en plan, digo, pues ya está".

Marta López Álamo deja caer si está dispuesta o no a hablar sobre Makoke, la ex de su marido

"Valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Mucho más. Pero bueno, ya está", aseguró Marta refiriéndose sin nombrarla a Makoke.

Si bien no ha querido dar más explicaciones sobre lo que piensa de la ex de Kiko, López Álamo se mostraba algo cansada de las especulaciones en relación con su matrimonio. "Me da igual, la verdad, lo que diga siempre la gente de mí", aseguraba para después recordar cuando algunos cuestionaban su relación debido a la diferencia de edad.

"A mí me da igual, no me va a afectar una cosa que sé que no es cierta. Tengo las cosas muy claras", sentenciaba la de Granada.

Curiosamente, hace ahora un año, la modelo, al escuchar el nombre de Makoke, prefería cambiar de tema y no pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con la exmujer de Kiko Matamoros. Marta aseguraba no querer ni nombrar a la concursante de Supervivientes.

"No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer", respondía tajante Marta López Álamo sobre la madre de Anita Matamoros. Una postura que ahora, doce meses después, parece haberse replanteado. Si bien no ha querido pronunciarse directamente sobre Makoke, Marta ahora ha dejado caer que no descarta en un futuro hablar de ella.

La modelo ha desmentido que haya crisis en su relación con Kiko Matamoros

Mientras tanto, Marta y Kiko siguen adelante con su relación dejando claro que no hay crisis en la pareja. Prueba de ello es la reciente publicación en la que la andaluza contesta a sus seguidores explicando cómo se siente al lado de su marido.

Uno de sus fieles le preguntaba si en algún momento le llegó a afectar la diferencia de edad. Marta, en sus stories, dejaba claro si hay algo que le ha preocupado es el hecho de estar expuesta por estar casada con alguien conocido.

"Mi marido es un fuera de serie", ha afirmado Marta. Unas palabras con las que zanja cualquier atisbo de duda sobre si es feliz o no al lado del colaborador.