Carmen Lomana suelta el bombazo sobre Ágatha Ruiz de la Prada: ‘Le gusta mucho…’

Carmen Lomana se sentó ayer en el plató de ¡De Viernes! para romper su silencio y hablar sobre su relación con su examiga, Ágatha Ruiz de la Prada. Durante la entrevista, Lomana no dudó en desvelar detalles inéditos sobre su vínculo con la conocida diseñadora, que parecía ser una amistad sólida durante más de 20 años. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en los últimos tiempos, ayer Carmen Lomana soltó el bombazo de Ágatha Ruiz de la Prada tras confesar que: “Le gusta mucho el poder”.

“En San Sebastián alguien me dijo que había una diseñadora nueva. Al principio nos gustaba vernos, aunque ella ahora diga que no me conocía”, comenzó Carmen, revelando los inicios de su amistad con Ágatha. La conversación, que parecía amistosa y cordial, dio paso a las tensiones que surgieron entre ellas con el tiempo.

La tensión creció aún más cuando Ágatha Ruiz de la Prada, en un programa anterior, acusó a Carmen de intentar “buitrear” con su novio, una declaración que no pasó desapercibida. Carmen Lomana, visiblemente sorprendida por la acusación, respondió ayer con contundencia: “Qué palabra tan fea”.

Carmen Lomana responde a Ágatha Ruiz de la Prada

“Sabes que nunca la había oído, no sabía que era eso de buitrear. Da a entender eso que le quiero quitar los novios. ¿Cómo voy a quitarle los novios? Que lo demuestre”, confesó Carmen.

Las palabras de Carmen fueron claras y directas. Defendió su postura, desmintiendo las acusaciones de Ágatha y cuestionando la validez de los comentarios de la diseñadora.

Para Carmen, la acusación de intentar “buitrear” no solo era infundada, sino que también representaba un ataque a su integridad. “Lo único que le gusta es el poder y ser ella la reinona”, confesó, dejando claro su desacuerdo con el comportamiento de Ágatha.

Y es que, a pesar de que su amistad había sido duradera, la relación entre ambas se rompió en los últimos años. Carmen Lomana, con la sinceridad que la caracteriza, no dudó en poner en evidencia las contradicciones de su antigua amiga. Poniendo en dudas las declaraciones anteriores de Ágatha en el plató.

Carmen Lomana pone contra las cuerdas a Ágatha Ruiz de la Prada

El impacto de las declaraciones de Carmen ha sido considerable, la bomba que soltó sobre Ágatha Ruiz de la Prada está dejando a todos sorprendidos. La socialité no solo defendió su honor, sino que también reveló la verdadera naturaleza de su amistad con la diseñadora, poniendo en juicio las versiones que Ágatha ha estado divulgando.

La ruptura de una amistad que parecía inquebrantable durante dos décadas ha sido dolorosa para ambas partes. Sin embargo, las palabras de Carmen Lomana, que se han convertido en una verdadera bomba mediática, aseguran que no se quedará callada ante las acusaciones.

El futuro de esta tensa relación parece incierto, pero lo que está claro es que la guerra de declaraciones no ha hecho más que comenzar.