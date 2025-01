José Luis Martínez-Almeida se sincera sobre el embarazo de Teresa Urquijo: 'Es un...'

José Luis Martínez-Almeida ha reaparecido en Madrid apenas unas horas después de haber confirmado en sus redes sociales que está esperando su primer hijo junto a Teresa Urquijo. Momento que ha aprovechado para sincerarse públicamente sobre su embarazo: “Es un momento tan especial”.

Este sábado, 25 de enero, el alcalde de la capital acudió a sus redes sociales para compartir con el resto de internautas una inesperada noticia. Tras meses de rumores, el político aseguró que “pronto seremos tres en la familia”.

Sin embargo, no ha sido hasta esta misma mañana cuando José Luis Martínez-Almeida ha roto su silencio ante los medios de comunicación de nuestro país. Este lunes, 27 de enero, el marido de Teresa Urquijo ha reaparecido junto a su compañera de partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El alcalde ha llegado ante las cámaras con una gran sonrisa y plenamente consciente de las preguntas que le esperaban. Sin embargo, y aunque nunca ha tenido ningún problema en hablar ante los medios de su vida privada, en esta ocasión ha sido algo diferente.

José Luis Martínez-Almeida ha reaparecido en los desayunos informativos que ha organizado Europa Press con la mirada ligeramente baja y dejando entrever cierto nerviosismo.

No obstante, y a pesar de su discreción, el político no ha tenido ningún problema en sincerarse sobre el embarazo de Teresa Urquijo. “Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida, que no debe perderse uno ni un segundo”.

José Luis Martínez-Almeida habla ante los medios sobre el embarazo de Teresa Urquijo

Este lunes, José Luis Martínez-Almeida ha acudido junto a Isabel Díaz Ayuso a unos desayunos informativos organizados por la agencia Europa Press. Sin embargo, y como era de esperar, los asistentes no han tardado en acercarse a él para felicitarlo por el embarazo de Teresa Urquijo.

No obstante, tal y como ha asegurado El Español, el alcalde de Madrid no ha querido dejar pasar la ocasión para pronunciarse durante este acto sobre sus planes más inmediatos:

“En este Ayuntamiento nadie es imprescindible, ni siquiera el alcalde. Ya me fui dos semanas de viaje de novios y no pasó nada. Y ahora, cuando toque coger la baja por paternidad, por supuesto, la cojo no solo por imperativo legal sino, sobre todo, por convicción”.

Además, José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que, para él, “es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida” que no está dispuesto a perderse “ni un segundo” del proceso.

Por ahora, se desconoce cuándo nacerá el bebé o cómo está llevando Teresa Urquijo el embarazo. Sin embargo, hace apenas unas horas, OkDiario ha asegurado que el matrimonio está esperando una niña. Ahora, tendremos que esperar para saber si esta información es o no cierta.