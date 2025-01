Antonio David Flores sorprende al anunciar la última hora sobre Jesulín de Ubrique

Antonio David Flores se ha referido en uno de sus últimos directos de YouTube a un dato que tiene que ver con Jesulín de Ubrique y su hija Andrea Janeiro. El ex de Rocío Carrasco dejaba caer la posibilidad de que el diestro ya no pase la pensión de alimentos a la hija que tuvo fruto de su relación Belén Esteban. Un hecho que podría comprenderse dado que la joven, mayor de edad desde 2017, se independizó hace años y en la actualidad además trabaja.

Tanto el youtuber como sus colaboradoras habituales cuestionaban la actitud de la de Paracuellos quien, a día de hoy, sigue viviendo de hablar del padre de su hija.

EJERCE VIOLENCIA MEDIÁTICA?

Precisamente hace unos días Belén, que intenta en la medida de lo posible no referirse a su hija, no pudo más y rompió su silencio. Pese a que Andrea le pidió a su madre que no la nombrara, la ex de Jesulín no pudo ocultar su dolor con el último desplante del torero.

Antonio David Flores se ha referido a la pensión alimenticia que Jesulín pasaba a su hija Andrea

La tertuliana escuchaba la pregunta de su compañero Kiko Matamoros sobre qué había hecho Jesulín por su hija: "Nada", respondía Esteban. "Por no hacer ni le ha llamado en estas Navidades. Si no lo digo reviento, me callo por ella", sentenciaba Belén.

Unas palabras con las que, sin querer entrar en detalles, demostró que no comprende la actitud de Jesulín con la hija que tienen en común.

Antonio David lanzaba una pregunta a los seguidores de su canal. El malagueño planteaba en voz alta la posibilidad de que Belén, quien lleva veintitantos años en televisión, haya ejercido "violencia mediática, violencia vicaria" al referirse al padre de su hija.

"Lo planteo como interrogante", dejaba caer el padre de Rocío Flores. Según él, Belén Esteban lleva más de dos décadas "hablando y difamando al padre de su hija y a todo lo que rodea a este". Una afirmación con la que se refirió a su mujer, María José Campanario, y al resto de su familia.

Con todo, Flores dejaba claro que el torero no ejerció nunca como padre con respecto a Andrea. "Nunca lo hizo. Pero sí que cumplió con sus obligaciones económicas con el pago de la pensión de alimentos", afirmaba.

Antonio David se pregunta si Belén Esteban ejerce algún tipo de violencia hacia Jesulín

La realidad es que la distancia y los años han marcado la relación entre Andrea Janeiro y su padre. Una relación en la que los conflictos y los rumores han sido los protagonistas desde la infancia de la hija de Belén Esteban.

En la actualidad, Andrea, quien se graduó en Comunicación Audiovisual en Londres, vive en Los Ángeles. Su madre fue quien le dio el apoyo económico que necesitaba cuando su hija ingresó en la universidad. Según explicó la princesa del pueblo, Jesulín se negó a colaborar alegando que estudiar fuera de España era un lujo innecesario.

Durante años el torero le pasó mensualmente a su hija la cantidad de 1.200 euros. Ahora, como destapaba Antonio David en su vídeo, cabe la posibilidad de que Jesulín no abone la pensión alimenticia de Andrea desde el momento en el que esta es económicamente independiente.