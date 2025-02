Aplauso total a Maica Benedicto por lo que ha hecho con Álex Ghita en 'GH Dúo'

Maica Benedicto tomó una decisión el pasado jueves que deja clara su postura hacia Álex Guita. Fue en la víspera del Día de los Enamorados cuando el ex de Adara Molinero y la concursante de GH Dúo protagonizaron un bonito encuentro. Ella, pese a la declaración de amor de Guita, no dudó en dejar claro que para ella son solo "amigos".

La murciana ya ha explicado en el reality de Telecinco que es "superromántica". La joven reconoce que le encantaría enamorarse, pero por ahora parece que no llega el momento. "Me voy a tener que hacer un programa: Un ranchero para Maica", anunciaba con ironía.

Prueba de que no ha llegado la persona que está buscando fue la situación de la que fue testigo la audiencia de GH Dúo. Álex Guita pedía a Maica una cita mediante una carta anónima que la murciana abría en el confesionario.

Maica dejaba claro a Álex Guita que para ella solo son "amigos"

"Es posible que esta noche sea la ocasión en que por primera vez tengas un San Valentín especial", le adelantaba Carlos Sobera. Entonces la concursante comenzó a leer el contenido de la misiva. "Que tú y yo estemos aquí es una señal del destino[...]".

Y continuó leyendo: "De ti me gustan cosas, la verdad, todo", eran algunas de las frases que Guita dedicó a su enamorada.

Maica finalmente decidía aceptar la cita, dejando clara su postura consciente de los sentimientos del entrenador. "Somos amigos, somos amigos y San Valentín lo vamos a celebrar juntos, pero somos amigos", repetía ella.

Álex Ghita se sinceró sobre lo que siente por la concursante de GH Dúo

Guita, por su parte, puso sobre la mesa lo que siente por Benedicto. "Cuando me gusta una chica, entiéndeme que no se me hace fácil", admitía Álex. El ex de Adara Molinero, a continuación, reconoció que pensó en decírselo fuera de cámaras para que no les perjudicara en el concurso.

Tras esta reflexión, Maica intentaba cambiar de tema. Fue después de la cita cuando el presentador de First Dates preguntaba a ambos si tendrían un segundo encuentro. Entonces Álex no tardó en responder afirmativamente; ella, por su parte, se mantuvo firme al aclarar que accedería "mientras que sea como amigos".

Días antes, en una conversación entre Maica y Rebecca, esta le echaba las cartas del tarot a su compañera. "No veo una relación consolidada y estable", afirmaba antes de reconocer que Álex aparecía representado en una de las cartas como pretendiente. La habitante de la casa de Guadalix no se equivocaba, Guita se atrevía a pedirle una cita con una carta anónima que quizás no tuvo el resultado que él esperaba.