Lara Álvarez, Perico Durán y la exclusiva que todos buscan: ‘Estoy intentando…’

Lara Álvarez ha roto su silencio a través de una nueva entrevista para confirmar la exclusiva que todos buscaban sobre su actual pareja, Perico Durán. “Estoy intentando disfrutar de este momento”, ha asegurado de forma clara la presentadora.

Fue durante el pasado noviembre cuando Diez Minutos hizo saltar todas las alarmas alrededor de esta conocida periodista asturiana al asegurar que estaba ilusionada con su nuevo romance.

Desde entonces, y al igual que ha hecho durante todos estos años, Lara Álvarez ha evitado por todos los medios hablar de su vida sentimental ante la prensa. Hasta ahora.

Este mismo viernes 14 de febrero, el portal de noticias Informalia ha publicado la última y reveladora entrevista de esta conocida presentadora de televisión. Durante su charla con Beatriz Cortázar, la comunicadora ha hablado, entre otras cosas, de sus nuevos proyectos y de su salida de Mediaset.

No obstante, las declaraciones que más han llamado la atención han sido las relacionadas con el piloto Perico Durán. Sin pelos en la lengua, Lara Álvarez ha reconocido que está “muy contenta”, tanto a nivel profesional como sentimental.

Sin embargo, cuando le han preguntado si su actual pareja ya le ha pedido matrimonio, ha dejado al descubierto lo incómoda que se siente hablando de estos temas en público. Aunque no ha tenido ningún problema en confirmar su actual relación sentimental.

“Sabes que no me siento muy cómoda hablando de estas cosas y eso que intento normalizarlo. Es absurdo negar nuestra relación y hasta me parece justo compartir mi felicidad, porque también recibo mucho cariño de los medios”, ha aclarado Lara Álvarez.

Lara Álvarez desvela la exclusiva sobre Perico Durán que todos buscan

Tras un tiempo alejada del foco mediático, Lara Álvarez ha concedido una nueva entrevista en la que ha confirmado varios datos relacionados con su historia de amor junto a Perico Durán.

Tanto es así que, cuando le han preguntado si entre sus actuales proyectos entra el de ser madre, la periodista ha sido muy clara al respecto: “No me cierro a nada”.

No obstante, ha querido dejar claro que, “desde la tranquilidad actual, estoy intentando disfrutar de este momento de conocernos con calma. Sin la angustia de saber que te vas a ir cuatro meses a una isla”, ha añadido Lara Álvarez a continuación.

Además, la actual pareja de Perico Durán ha asegurado que es una persona “muy emocional, pero también me gusta estructurar mi vida”. Por eso, considera que “los sentimientos no se entregan fácilmente cuando sabes que te tienes que ir mucho tiempo”.

“Siempre que leo cosas como: «¿Qué le pasa a Lara Álvarez que no dura con sus relaciones?»... Pienso que no me resultaba fácil mantener un vínculo con la vida que tenía”, ha sentenciado.