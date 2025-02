Ángel Cristo reaparece con un claro mensaje para Bárbara Rey: 'Te estás...'

Ángel Cristo lleva varios días alejado de la televisión, tras ejercer de defensor de su esposa en GH Dúo. Sin embargo, ahora ha reaparecido en un evento y allí ha sido preguntado por su madre, Bárbara Rey. De ahí que ha respondido mandándole un mensaje a ella.

En concreto, ha analizado las últimas entrevistas que la vedette ha realizado en televisión. Y tras esto le ha enviado un recado: “Te estás riendo de la gente”.

Ángel Cristo vuelve a la escena pública tras su ausencia televisiva

Ángel Cristo ha estado ausente de la televisión últimamente, después del paso de su mujer, Ana Herminia, en el citado reality de Telecinco. Durante este tiempo, ha optado por mantenerse alejado del foco mediático y centrarse en su vida personal. Sin embargo, recientemente ha reaparecido en un evento público, donde ha sido abordado por la prensa.

En esta ocasión, él ha participado como modelo en un desfile organizado por su amigo Julio Lama. Tras el evento, ha atendido amablemente a los medios, quienes no han dudado en preguntarle sobre su estado actual. Él ha respondido: “Estoy bien, tranquilo”.

“Parece que han existido unos días de paz, no he tenido que estar en televisión y la verdad es que me han venido bien. He estado cuidando de Ana y de las niñas”.

El mensaje de Ángel Cristo a Bárbara Rey

Durante la conversación con la prensa, ha sido inevitable que hayan surgido cuestiones sobre Bárbara Rey. En particular, se le ha preguntado acerca de las recientes entrevistas que ella ha concedido en televisión.

Ángel Cristo no ha dudado en expresar su opinión al respecto: “A cada frase que dice, yo podría contestar. Entonces, al final, se lía una pelota, una bola de nieve gigante y eso es interminable. Obviamente, hay muchas cosas que dijo que tienen contestación, pero llega un momento en el que dices: ¿para qué?”.

“Yo ya he contado todo, aunque siempre hay cosas que aclarar. Pero es que ya llega un momento en el que si te ríes de todo el mundo, haces entrevistas que no valen para nada, mientes pues, al final, la gente pierde interés”.

En este punto, ha sido donde ha aprovechado para lanzarle un mensaje a la vedette: “Las cosas han perdido interés por su culpa. Ella tiene que hacer lo que quiera, pero cuando el público siente que no estás contándole la verdad y que te estás riendo de la gente, al final es un cachondeo. Y, por tanto, la gente tiene mejores cosas que hacer”.

Estas declaraciones han reflejado la postura de Ángel sobre la percepción de las intervenciones de su madre en ¡De Viernes!, de Telecinco. Considera que, al no ser completamente sincera en sus relatos, el público ha podido sentirse engañado. Y esto ha desencadenado en que la historia familiar haya perdido atractivo mediático.

Ángel Cristo actualiza el estado de salud de Ana Herminia

Además de abordar la guerra con su madre, Ángel Cristo ha compartido información sobre la salud de su esposa. Recordemos que ella ha enfrentado problemas de hipertensión que la han mantenido alejada de GH Dúo tras su expulsión.

Al respecto, el hermano de Sofía Cristo ha sido muy claro. Ha dicho: “Ana no está bien todavía, pero está mejor”.

Estas palabras indican una mejoría en la condición de Ana Herminia, aunque aún requiere tiempo para una recuperación completa. Durante su ausencia televisiva, Ángel ha estado dedicando tiempo a cuidar de ella, priorizando así el bienestar familiar.