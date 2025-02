Máxima alegría en casa de Christian Gálvez y Patricia Pardo: 'Tan ilusionante...'

La felicidad ha quedado claro que es la nota dominante en la vivienda de Christian Gálvez y Patricia Pardo. Ellos mismos lo han evidenciado con las intensas declaraciones de amor que se han hecho en redes con motivo de San Valentín.

De este modo, han demostrado que están en un momento pleno de sus vidas. Tanto que, como ha expuesto la presentadora de Vamos a ver, un simple desayuno es “tan ilusionante como una primera cita”.

Alegría en casa de Christian Gálvez con sus tiernas palabras

Christian Gálvez y Patricia Pardo están casados y han conseguido tener un hijo. En todo momento, han demostrado que su relación es sólida y que están afrontando una de las etapas más dulces de sus vidas. Pero, por si quedaba alguna duda al respecto, ahora han vuelto a confirmarlo con las declaraciones que se han hecho por San Valentín.

Así, el exmarido de Almudena Cid ha compartido en Instagram una fotografía de su esposa y junto a ella ha escrito un sentido texto. Este dice: “La mujer de mi vida, mi inspiración, mi guerrera, mi escudera. Porque caminar a tu lado, aprender de ti, es todo un honor”.

“Porque cada febrero nos regaló muchas cosas hermosas. Porque ver crecer a los peques es el mejor de los regalos. Porque, como cuenta la historia de San Valentín, también me devolviste la vista, además de la fe y todo lo demás”.

A lo que ha añadido: “Me has dado tanto. Me sigues dando tanto… Tú, mi luz y mi camino”.

Patricia Pardo evidencia su felicidad con Christian Gálvez

Patricia Pardo no se ha quedado atrás y también ha pregonado su amor por Christian a los cuatro vientos. Por eso, junto a varias imágenes de ellos, ha escrito: “¿Cómo no voy a estar enamorada de alguien que me abraza y recompone con esa sonrisa, que me atraviesa con esa mirada que es familia y que irradia luz, nobleza y entrega en cada gesto?”.

Además, la presentadora de Vamos a ver ha expuesto: “Gracias por demostrarme AMOR ilimitadamente sin importar el momento o la oportunidad. Gracias por hacer que un simple desayuno sea tan ilusionante como una primera cita y deje el poso de confianza de la primera vez”.

“Gracias porque nuestro camino es pura belleza. Lo siento por San Valentín, pero mañana estaré más enamorada aún. Tengo una cita contigo”.

Aunque actualmente disfrutan de su vida junto a su hijo Luca, la pareja no descarta la posibilidad de ampliar la familia en un futuro. En diversas entrevistas, Christian ha elogiado a Patricia, destacando su papel como madre y compañera, y ha dejado abierta la puerta a la llegada de un nuevo miembro al hogar. Estas declaraciones reflejan la ilusión y los planes que tienen como pareja, siempre buscando fortalecer su núcleo familiar y afrontar juntos los desafíos que la vida les presente.

En definitiva, estos dos rostros conocidos continúan demostrando que su amor es auténtico y sólido. A través de gestos, palabras y acciones, evidencian la felicidad que comparten y cómo, juntos, construyen un camino lleno de amor, respeto y complicidad.