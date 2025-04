Anabel Pantoja, su hija Alma y la exclusiva que ha alucinado a todos: 'No puede ser'

Anabel Pantoja ha vuelto a ser noticia. Esta vez, no por polémicas o enfrentamientos, sino por una decisión que ha tomado en beneficio de su salud. Anabel ha decidido hacer un cambio físico porque ha desvelado que no se ha ejercitado desde que dio a luz y ha confesado que eso: "No puede ser".

A través de sus redes sociales, la sobrina de Isabel Pantoja ha anunciado que ha decidido retomar el deporte. Una decisión que, según ella misma, ha tardado demasiado en tomar.

La influencer ha compartido una publicación en la que ha revelado su nueva determinación. Con su sentido del humor, Anabel ha confesado: “Después de 150 años, por fin me he metido en este mono deportivo, que no sé ni cómo he cabido”. Con estas palabras, ha evidenciado que llevaba mucho tiempo sin hacer ejercicio y que su cuerpo lo está notando.

Anabel Pantoja confirma que no ha hecho deporte desde que tuvo a Alma

Desde que dio a luz a su hija Alma, el deporte quedó en un segundo plano. Su prioridad ha sido la pequeña, y eso le ha llevado a descuidar su propia salud física.

Ahora, con más ganas que nunca, ha decidido cambiar esta situación y recuperar la actividad física. “La verdad que me he dejado bastante desde que di a luz, yo me tengo que hacer la operación bikini. Ya no puede ser, así que al lío, a moverse, porque moverse es vida y es salud”, ha asegurado.

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo por sus seguidores. Muchos de ellos han aplaudido su iniciativa y han mostrado su apoyo en este nuevo reto.

Acompañada de su hija, Anabel ha compartido imágenes en las que se la ve paseando con Alma en su carrito de bebé. Un momento tierno que demuestra que, aunque quiera recuperar su forma física, su niña sigue siendo su prioridad.

Anabel Pantoja confirma que su prioridad principal es Alma

“Todas las operaciones para arrancar el movimiento. Es verdad que me he relajado porque he estado con mi cabeza en ella, pero también tendré que mirar por mi cuerpo, porque si no…”, ha reconocido Anabel. Con esta reflexión, ha dejado claro que su maternidad ha sido lo más importante en los últimos meses, pero que ahora es el momento de equilibrar ambas cosas.

Sus seguidores esperan ver cómo evoluciona este proceso. Lo que está claro es que Anabel Pantoja ha decidido poner freno a su inactividad física.

Quiere sentirse bien consigo misma y recuperar su energía. Una decisión que ha sorprendido a muchos, pero que, sin duda, será positiva para ella. ¡Ánimo, Anabel!