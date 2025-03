Manuel, a punto de ahogarse en 'Supervivientes' con una hamburguesa: 'Por favor...'

Manuel González hizo que la audiencia de Supervivientes contuviera durante la gala de anoche la respiración. El andaluz logró ganar una prueba de recompensa consiguiendo una apetitosa hamburguesa que devoró con rapidez y con la que estuvo a punto de ahogarse. “Por favor, no hables, tengo aquí agua”, le dijo Laura Madrueño al verlo con la mirada fija y casi sin poder respirar.

Manuel tardó unos segundos en recuperarse bajo la atenta mirada del equipo médico preparado para intervenir. Finalmente, tras agotar el tiempo, el exconcursante de La isla de las tentaciones logró articular unas primeras palabras. “Estoy que me muero, me estaba ahogando”, confesó a la presentadora.

Manuel González frena Supervivientes tras atragantarse con una hamburguesa

Manuel González continua en Supervivientes después de que la semana pasada fuera expulsado por la audiencia. El programa cambió el destino del andaluz y le permitió seguir en el concurso en una isla apartado donde recibió la visita de Samya. Esta situación no le impide poder participar en juegos de recompensa que alivien un poco su estancia en Honduras.

Anoche, en pleno directo, Manuel ganó a Samya en una de estas pruebas y el premio fue una hamburguesa con patatas de guarnición. González disponía de tan solo 90 segundos, por lo que se abalanzó con desesperación sobre la comida. Tanto fue así que, en un momento dado, Manuel estuvo a punto de ahogarse en pleno directo ante la atenta mirada de Laura Madrueño.

Mientras el exconcursante de La isla de las tentaciones devoraba su hamburguesa, no escuchaba las advertencias de Sandra Barneda desde el plató de Supervivientes. “No te atragantes”, le avisaba viendo cómo el gaditano engullía su premio.

Barneda no iba desencaminada, pues, en un momento dado, Manuel paró de comer y fijó su mirada en el horizonte. Desde Honduras, Laura presagió que algo no iba bien y reaccionó rápidamente. “Por favor, no hables, tengo aquí agua”, le dijo a González al ver que se estaba atragantando.

Manuel esperó unos segundos para recobrar el aliento y se lanzó a comer las patatas que acompañaban a la hamburguesa. El equipo médico se mantuvo cerca, a la espera de intervenir ante el mínimo signo de ahogamiento.

Manuel González supera su primer susto en Supervivientes

Por fortuna, no hizo falta la intervención del equipo médico. La bocina, que marcaba que los 90 segundos habían finalizado, libró a Manuel del peor de los desenlaces. El gaditano se alejó de su premio y, tras recobrar el aliento, logró articular sus primeras palabras.

“Estoy que me muero, me estaba ahogando”, reconocía ante Laura y Samya que asistieron sin aliento a la recompensa de Manuel. “No hables con la boca llena, no vaya a ser que te atragantes”, le recomendó Madrueño para evitar un nuevo susto.

Este tipo de reacciones confirman las dificultades por las que atraviesan los concursantes de Supervivientes. No es la primera vez que algo semejante ocurre tras una prueba de recompensa donde el premio es comida. De hecho, más de un superviviente ha terminado padeciendo molestias estomacales tras devorar con ansia una de estas recompensas.

Recordemos que llevan varios días sin comer grandes cantidades de comida y esta suele componerse de arroz, pescado, legumbres y coco. De ahí que, ante una hamburguesa completa, los afortunados se lancen al plato sin perder el tiempo.

Manuel no fue la excepción y fue el protagonista del primer susto de Supervivientes. Él mismo reconoció que se “estaba ahogando”, mientras que la mirada de Laura se dirigía al equipo médico.

Todo quedó en un susto y el gaditano tiene una nueva oportunidad de continuar con su concurso. Será dentro de unos días cuando la audiencia decida si se convierte en expulsado o, en su lugar, es Samya quien abandona la isla.