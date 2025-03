Esto es lo que Anabel Pantoja ha hecho con Belén Esteban en Madrid: 'No puedo...'

Anabel Pantoja ha regresado a sus redes sociales con una nueva y reveladora publicación. A través de ella, la influencer ha dejado al descubierto el último plan que ha hecho con Belén Esteban en Madrid: “No puedo estar más agradecida de tenerlos en mi vida”.

No hay ninguna duda de que esta conocida creadora de contenidos y su pareja, David Rodríguez, están pasando por uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Y todo a raíz del ingreso hospitalario de su hija, motivo por el que se ha puesto en marcha una investigación judicial contra ellos.

Sin embargo, y en medio de esta difícil etapa, Anabel Pantoja ha contado con el apoyo de su círculo más cercano, quienes no la han dejado sola en ningún momento.

Por ese motivo, y aprovechando su viaje a Madrid, ha podido disfrutar de un emotivo reencuentro con sus amigos más fieles, entre los que se encuentra Belén Esteban o Susana Bicho.

Este miércoles, 19 de marzo, Anabel Pantoja ha viajado a Madrid por un motivo que, en un principio, era desconocido. Sin embargo, el programa Vamos a ver ha revelado que la influencer se encontraba recogiendo sus pertenencias del piso que tenía alquilado en la capital.

No obstante, para sobrellevar este momento de la mejor forma posible, la influencer ha tenido la oportunidad de vivir un reencuentro muy especial. Una reunión de amigos que, como era de esperar, Belén Esteban no ha querido perderse por nada en el mundo.

Anabel Pantoja se reúne con Belén Esteban y otros amigos en Madrid

Durante los 18 días que la pequeña Alma estuvo ingresada en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, Anabel Pantoja recibió la visita de varios de sus familiares.

Sin embargo, algunos de sus amigos más cercanos tampoco se lo pensaron dos veces a la hora de desplazarse hasta la isla para estar a su lado en esos duros momentos. Y una de las primeras en llegar fue, precisamente, Belén Esteban.

Ahora, y a pesar de la investigación que todavía sigue adelante, Anabel Pantoja ha querido reencontrarse con todos ellos en un restaurante de Madrid. Una reunión que ella misma ha desvelado en sus redes sociales.

A través de un vídeo que ha publicado en su perfil de Instagram, la creadora de contenidos ha dejado al descubierto quiénes han sido sus acompañantes en esta velada tan especial.

Después de unas semanas difíciles, Anabel Pantoja ha disfrutado de un rato agradable junto a Susana Bicho, Belén Esteban, su amigo Juanqui y otras personas que siempre la han apoyado.

Además, no ha querido dejar pasar la ocasión para dedicarles unas bonitas palabras y darles las gracias por todo el cariño que le han dado durante estas semanas:

“La distancia no es un problema para nosotros, hace años firmamos un contrato donde nos juramos cuidarnos y no soltarnos de la mano. Ellos lo han cumplido (y espero que yo también). Y no puedo estar más agradecida de tenerlos en mi vida”.