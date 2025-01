Shock en 'Y ahora Sonsoles' tras la confesión de Ana Obregón sobre su polémica: 'Soy…'

La semana pasada, Ana Obregón se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de su carrera tras ser acusada de comportamiento inapropiado durante la grabación de un spot publicitario. La actriz y presentadora ha decidido romper su silencio en el programa Y ahora Sonsoles, dejando a todos sus compañeros en shock con sus palabras. Incluso Ana Obregón está tan segura de su verdad que se ha permitido bromear en directo confesando que: "Soy tan mala compañera".

En este contexto, la polémica surgida involucró también a Nia Correia, ganadora de Operación Triunfo, quien lleva tres años acompañando a Roberto Herrera en las campanadas de RTVE para Canarias. Durante una entrevista reciente, el presentador comentó lo que ocurrió en la grabación del spot publicitario para las campanadas.

“Lo que yo vi y lo que vieron mis compañeros de Los Morancos fue inaceptable, Ana Obregón trató muy mal a Nia, la hizo llorar. Por eso, Nia se negó a salir en el spot publicitario nacional. La niña es guapa, joven y talentosa pero esa experiencia fue muy dura para ella”, declaró Herrera.

Ana Obregón rompe su silencio en Y ahora Sonsoles

Estas palabras calaron hondo entre el público, pero también en los pasillos de RTVE. Los testimonios de otros presentes reforzaron la versión de Herrera, destacando la profesionalidad y dulzura de Nia, quien según ellos, “no se queja de nada y se adapta a todo”. Este hecho sembró dudas sobre el comportamiento de Ana Obregón, quien hasta entonces había sido un referente del entretenimiento en España.

Frente a la creciente presión mediática, Ana Obregón ha decidido aclarar su posición. En el programa Y ahora Sonsoles, ha comentado: “Estoy en shock, muy dolida y espero que me dejen en paz de una vez por todas”. En su defensa, Ana Obregón ha dejado ver que durante la grabación pasaba por uno de los momentos más oscuros de su vida.

Ana Obregón solo quiere vivir en paz

“Yo solo pido que me dejen en paz después de todo por lo que he pasado”, ha confesado Ana Obregón, dejando entrever su fragilidad emocional en aquel entonces. Aunque intentó mostrarse serena, sus compañeros del programa no evitaron abordar la tensión que había generado el incidente. Y es que todos se han quedado en shock tras las palabras de Ana Obregón sobre cómo se siente.

Miguel Lago, con su característico humor, ha lanzado un comentario irónico: “No sé cómo tenemos sentada aquí a una compañera tan mala”. La respuesta de Ana no se ha hecho esperar y siguiendo la broma, replicó: “Si es que soy tan mala compañera que me traigo el látigo para maltrataros a todos”.

Este intercambio alivió momentáneamente la tensión en el plató. Sin embargo, Ana aprovechó para subrayar que todo había sido un malentendido. Insistió en que nunca tuvo la intención de causar daño a Nia ni a ningún otro compañero.

La intervención de Ana Obregón ha generado un debate entre sus seguidores y detractores. Mientras algunos piden empatía por la difícil situación personal que ha atravesado, otros consideran que el respeto en el trabajo es innegociable. Por su parte, Nia no ha querido pronunciarse al respecto, manteniendo su actitud discreta y profesional.