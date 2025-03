Amador Mohedano habla en estos términos sobre Rosa Benito y todo el mundo alucina

Días después de su última intervención televisiva, Amador Mohedano ha vuelto a dejar a más de uno sin palabras al hablar más claro que nunca sobre Rosa Benito. El hermano de Rocío Jurado no ha tenido reparos en desvelar en qué punto se encuentran actualmente.

Fue en 2013 cuando estos dos personajes de la prensa social de nuestro país pusieron fin a su matrimonio, tras más de 36 años juntos y cuatro hijos en común. Durante todo este tiempo, su relación ha pasado por varios altibajos; sin embargo, todo apunta a que, actualmente, están más distanciados que nunca.

Prueba de ello son las últimas y reveladoras declaraciones que ha hecho Amador Mohedano ante un equipo de Europa Press. Al igual que aseguró en ¡De Viernes!, el exrepresentante ha confirmado que Rosa Benito le ha bloqueado las llamadas, ya que no quiere que siga hablando de ella.

“Las cosas están acabadas, ha pasado mucho tiempo, ella ha pasado página y yo también he pasado página”, ha asegurado. No obstante, también ha reconocido: “He intentado todo, he hecho ya todo” para poder tener una relación cordial con ella.

Por ese motivo, y tras los últimos problemas que ha tenido con Rosa Benito, Amador Mohedano ha tomado una importante decisión: “No quiere que hable y no voy a hablar más de ella”.

Amador Mohedano sorprende con lo último que ha dicho sobre Rosa Benito

Sin embargo, y aunque es totalmente consciente de que la reconciliación con Rosa Benito ya es imposible, Amador Mohedano se niega a deshacerse de sus alianzas de casado. “Esto fue una parte de mí... Esto lo llevaré hasta la tumba”, ha asegurado, dejando claro que no tiene pensado volver a rehacer su vida con otra persona.

Mucho más discreto se ha mostrado cuando los reporteros de la citada agencia de noticias le han preguntado por su deuda con Hacienda. Y es que, aunque durante su última entrevista en ¡De Viernes! el hermano de ‘la más grande’ aseguró que estaba todo “solucionado”, nada más lejos de la realidad.

Aquel día, Amador Mohedano confirmó que, por fin, ha saldado dicha deuda con la venta de su parte de la finca Los Naranjos. Sin embargo, Lecturas ha apuntado que el nuevo propietario le ha pedido tener más metros de la finca a los hermanos de Rocío Jurado.

Según parece, el exmarido de Rosa Benito y su hermana Gloria se han quedado con la parte del terreno que tiene la casa. Motivo por el que las dos partes tienen una ligera diferencia.

No obstante, según el citado medio, Gloria se habría opuesto a dicha petición. Tanto es así que decidió contratar a un topógrafo para que estableciera con precisión los límites de las dos mitades de la propiedad.

Ahora, y lejos de querer abordar este tema ante la prensa, Amador Mohedano se ha limitado a asegurar que “está todo solucionado”, negándose así a aclarar si esta información es cierta.