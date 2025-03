Amador Mohedano desvela el motivo de su divorcio de Rosa Benito: 'Yo lloraba'

Amador Mohedano se sentará este viernes en el plató de ¡De Viernes! para conceder una entrevista en exclusiva. El exmarido de Rosa Benito ha hablado en el avance de la entrevista sin tapujos sobre su divorcio, desvelando detalles inéditos de la separación. Durante años, la ruptura ha sido objeto de especulaciones, pero ahora Amador ha decidido contar su verdad y ha explicado que "yo lloraba".

En el avance mostrado por el programa, se ha podido ver a Amador Mohedano emocionado al recordar su matrimonio con Rosa. "Los años más felices de mi vida me los ha dado Rosa", ha confesado con nostalgia.

Sin embargo, su testimonio ha sorprendido a muchos. "Mi divorcio yo no me lo esperaba nunca en la vida", ha asegurado, dejando claro que no fue él quien tomó la decisión de separarse.

Amador ha explicado que la ruptura fue iniciativa de Rosa Benito. Según sus palabras, nunca imaginó que su relación acabaría de esa manera.

"Lo pasé muy mal, yo lloraba, lloraba, lloraba… me quedé muerto", ha revelado, mostrando el profundo dolor que sintió en aquel momento. Sus declaraciones han dejado entrever que el final de su matrimonio le afectó enormemente, marcando un antes y un después en su vida.

Además, ha contado un detalle que ha sorprendido a muchos. "Hace muchos años que yo no hablo con ella", ha confesado, evidenciando que la relación entre ambos es inexistente.

Desde su divorcio, Amador y Rosa han tomado caminos completamente separados y no han mantenido contacto alguno. Estas palabras han generado un gran revuelo y han despertado aún más el interés del público.

La entrevista completa promete ser uno de los momentos televisivos más impactantes de la semana. Muchos esperan conocer más detalles sobre cómo vivió Amador su separación y qué más tiene que decir sobre su historia con Rosa. También queda por ver si Rosa Benito responderá a estas declaraciones, ya que su versión podría arrojar más luz sobre lo sucedido.

El público está expectante. ¿Habrá más revelaciones? ¿Reaccionará Rosa Benito ante estas declaraciones? Habrá que esperar para descubrirlo. Lo que está claro es que esta entrevista ha reabierto una historia que parecía enterrada, pero que aún sigue generando interés y polémica.