Silencio tras la última hora de Álvaro Morata y Alice Campello: 'No quiero...'

Álvaro Morata vuelve a estar de actualidad. El motivo es que ha dejado a todo el mundo sin palabras. Lo ha hecho con una última hora que ha dado sobre la reconciliación con su mujer, Alice Campello.

El futbolista se ha abierto en canal sobre el actual momento que vive. Y ha sorprendido a todos con su sinceridad: “No quiero estar lejos de mi familia en la vida”.

Álvaro Morata y Alice Campello: reconciliación y mudanza a Turquía

Hace unas semanas, Álvaro Morata y Alice Campello sorprendieron al anunciar que habían decidido darse una segunda oportunidad tras una inesperada separación. La pareja, que residía en Milán debido al compromiso profesional de Morata con el AC Milan, enfrentó un nuevo desafío cuando el delantero fue fichado por el Galatasaray de Turquía. Lejos de ser un obstáculo, esta situación fortaleció su unión, ya que toda la familia decidió trasladarse a Estambul para mantenerse unida.

Un lugar donde, según ha desvelado el futbolista en una entrevista para Marca, está encantado. Y es que ha afirmado: “He encontrado un sitio donde me están tratando de una manera especial, con muchísimo cariño, muchísimo amor. Estoy muy contento con la gente”.

La presencia de Alice y sus hijos en dicho país ha sido fundamental para que el delantero se sienta pleno y enfocado en sus objetivos. La familia ha compartido en redes diversos momentos de su vida en Estambul, mostrando su integración y felicidad en el nuevo entorno. Este apoyo constante refuerza la estabilidad emocional de Morata, aspecto clave para su rendimiento en el terreno de juego.

Álvaro Morata deja a todos mudos con su última confesión sobre Alice Campello

Uno de los momentos más destacados de la entrevista ha sido cuando Álvaro Morata se ha referido a la importancia de Alice Campello y sus hijos en su día a día. Con una sinceridad que pocos esperaban, ha afirmado: “No quiero estar lejos de mi familia en la vida”.

A lo que ha añadido: “Estoy muy contento. Todo en la vida sirve para algo, para mejorar, para limar pequeñas diferencias. Nos queremos mucho y no ha pasado nada importante como para tomar esa decisión”.

“Fueron cosas pequeñitas, que me han servido para valorar, saber distinguir lo que quieres y no quieres. Y yo quiero estar toda mi vida con mi familia”.

Álvaro Morata también habla de su futuro profesional

Además de hablar sobre su vida personal, Álvaro Morata ha sorprendido al revelar sus aspiraciones profesionales de cara al futuro. Aunque actualmente se encuentra enfocado en su desempeño con el Galatasaray, el delantero ha confesado su deseo de regresar al fútbol español. Y más concretamente, de vestir la camiseta del Getafe antes de retirarse.

Así, ha admitido: “Me gustaría devolver al presidente del Getafe, Ángel Torres, todo el cariño que pusieron conmigo cuando tenía 13 años. Mi corazón me pide volver a disfrutar de un año o dos o los que sean allí. Ojalá sea después de esta experiencia en Turquía”.

“Igual en ese momento el Getafe ha crecido mucho más de lo que lo está haciendo e igual no tengo sitio. No sé, pero me encantaría poder jugar en el Getafe para terminar mi carrera”.

En resumen, Álvaro Morata ha demostrado que, más allá de los desafíos y cambios en su carrera, la familia sigue siendo su pilar fundamental. Su sinceridad y transparencia en esta última entrevista han permitido conocer una faceta más humana del futbolista. Sí, reafirmando que, para él, el éxito verdadero radica en mantener cerca a sus seres queridos mientras persigue sus sueños en el deporte.