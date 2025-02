Yulen Pereira toma una decisión para ayudar a Anabel Pantoja: 'He hablado con ella y…'

Yulen Pereira ha reaparecido en los medios tras semanas de silencio. Anabel Pantoja ha sido el centro de atención debido a la delicada situación que ha vivido con su hija recién nacida. Ahora, Yulen Pereira ha confirmado que ha tenido un gesto para ayudar a Anabel Pantoja tras confirmar que "he hablado con ella y bueno...".

La hija de Anabel Pantoja ha estado ingresada en la UCI. Después, la colaboradora ha enfrentado una investigación por presunto maltrato infantil. La presión mediática ha sido enorme por lo que la situación ha generado un sinfín de especulaciones y opiniones.

En estos complicados momentos, Yulen Pereira ha decidido dar un paso al frente. El deportista ha aparecido ante las cámaras para mostrar su apoyo a Anabel. Su gesto ha llamado la atención de todos, sin embargo, otro detalle ha provocado aún más revuelo.

Yulen Pereira confirma que ha hablado con Anabel Pantoja

Yulen ha sido visto con Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia. Este encuentro ha generado numerosos comentarios y debates en redes sociales.

Ante la insistencia de los medios, Yulen ha hablado para Europa Press. Ha sido claro, conciso y ha deseado “lo mejor” a Anabel. Ha confirmado su decisión de mantenerse al margen, su postura ha sido firme: no hablar más del tema.

“Son temas delicados y prefiero no meterme ahí… lo siento mucho, ya dije que he hablado con ella en su momento y bueno…”, ha explicado. Sus palabras han demostrado su intención de no avivar más la polémica. Ha querido dejar claro que no quiere contribuir a la controversia que rodea a su expareja.

Yulen Pereira apoya a Anabel Pantoja por encima de todo

Con esta decisión, Yulen ha dejado claro que no quiere interferir. Su prioridad ha sido proteger a Anabel de más especulaciones y no ha querido entrar en el complicado asunto que rodea a su expareja. Su silencio busca ayudar en lugar de perjudicar y su actitud ha sido interpretada por muchos como una muestra de respeto y prudencia.

Mientras tanto, la situación de Anabel sigue siendo un tema candente. La presión mediática no ha cesado y su entorno permanece en alerta. La familia y amigos más cercanos han tratado de apoyarla en estos momentos difíciles.

Yulen, por su parte, ha optado por la prudencia, ha demostrado que su apoyo no necesita grandes declaraciones. A veces, el silencio es la mejor muestra de respeto. La decisión de Yulen de mantenerse al margen ha sido recibida con opiniones divididas, pero su intención parece clara: evitar contribuir al escándalo mediático y centrarse en su propia vida.