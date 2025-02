José Luis Munuera Montero, más conocido como Munuera Montero, ha sido uno de los grandes protagonistas de la actualidad en España tras el duelo de LaLiga entre Osasuna y Real Madrid. El árbitro de Jaén, que lleva varias temporadas pitando en Primera, expulsó a Jude Bellingham, señaló un claro penalti de Camavinga y no revisó posibles acciones polémicas favorables a los blancos. Tras la polémica, el Real Madrid estalló contra Munuera Montero y el colegiado de la Real Federación Española de Fútbol, tristemente, recibirá un severo castigo por haber hecho su trabajo correctamente.

El arbitraje de Munuera Montero no fue malo, pero el fútbol español vive un momento de histeria por el 'Caso Negreira' y la última carta del Madrid ha avivado el debate. De hecho, el conjunto blanco, liderado por Florentino Pérez, se ha reunido con el CTA este mismo lunes por la mañana para recibir explicaciones por parte del comité arbitral de España. Según ha informado varios medios de comunicación, el Real Madrid apelará la tarjeta roja que vio Jude Bellingham, quien se dirigió de forma despectiva al colegiado Munuera Montero.

"Fuck off", fue la expresión que pronunció el mediocampista inglés Jude Bellingham. Una expresión que, probablemente de forma incorrecta, Munuera Montero recogió en el acta arbitral tras el partido entre Osasuna y Real Madrid disputado en el campo rojillo este pasado sábado. Sea como sea, Bellingham no estuvo afortunado y el debate no debería de existir, pero ya saben ustedes cómo se corta y reparte el bacalao en este país y en LaLiga.

Munuera Montero recibe un severo castigo tras el Osasuna-Real Madrid: 'Se va ahora...'

Munuera Montero fue duramente criticado por el estamento blanco y, lo peor de todo, acusado de corrupto y de ser cómplice de la 'Liga Negreira', que hace referencia al escándalo culer. A todo esto, parece que Munuera Montero se quedará, como mínimo, una jornada sin arbitrar partidos de LaLiga española: se dirá que es 'protección', pero será un neverazo en toda regla. Munuera Montero no estuvo mal en el duelo entre Osasuna y Real Madrid, pero sí que obvió algunas acciones que podrían haber beneficiado al Real Madrid, algo que es humano.

Desde el Real Madrid están descontentos con la tarjeta roja que José Luis Munuera Montero le sacó a Jude Bellingham en el partido ante Osasuna, y pedirán que sea anulada. No es ninguna novedad, pero el club blanco intentará que, por error de traducción, la cartulina roja que vio Bellingham quede totalmente anulada, algo que sería un escándalo.

Cabe recordar que el CTA dejó claro, a principios de temporada, que solo el capitán podría dirigirse, de forma educada, al árbitro para protestar o consultar aspectos del criterio arbitral.