¡Bombazo! Munuera Montero da la cara en la COPE y cuenta toda la verdad: 'No tengo...'

En los últimos días no se habla de otra cosa. Desde el pasado sábado, Munuera Montero se ha convertido en el foco de la polémica, las críticas, los insultos, las paranoias y las conspiraciones tras su arbitraje en el Osasuna-Real Madrid. Recordemos que también arbitró el esperpéntico Real Madrid-Celta, en el que los vigueses terminados eliminados de la Copa, pero no ha sido hasta la expulsión de Bellingham cuando ha estallado todo.

Como decimos, ya el mismo sábado, Munuera Montero recibió graves amenazas tras su actuación en El Sadar. Es cierto que, quizá, la expulsión de Bellingham fue exagerada o que la redacción del acta no fue precisa del todo, pero es evidente que la situación se ha vuelto insostenible. Al menos así lo explica el propio colegiado andaluz, que no solo debe enfrentarse a las críticas por su trabajo, sino que ahora también han intentado sacar sus trapos sucios.

Y es que, desde hace unos días, varios medios vienen informando de que Munuera Montero podría incurrir en un conflicto de intereses por la empresa que ha creado. Se trata de 'Talentus Sports Speakers', una sociedad que se dedica a dar charlas sobre deporte para chicos jóvenes y que se ha visto salpicada tras las últimas informaciones publicadas. En concreto, la RFEF ha abierto una investigación para aclarar un posible conflicto de intereses y, de momento, lo ha apartado.

Munuera Montero se defiende en la COPE

Anoche, para sorpresa de todos, Munuera Montero apareció en los micrófonos de la cadena COPE para dar su versión. Lo hizo en El Partidazo de COPE, programa que dirige Juanma Castaño, quien fue el encargado de conducir la entrevista. Munuera no entró en temas deportivos, pero sí quiso dejar muy clara su opinión: "No tengo nada que esconder".

Munuera Montero aclaró que la creación de 'Talentus Sports Speakers' se debe a que se encuentra en los últimos años de su carrera y debe preparar su futuro. Sin embargo, explica que, en ningún caso, con dicha sociedad ha cobrado dinero procedente de ninguna entidad deportiva y que, hasta la fecha, solo ha dado "cuatro o cinco conferencias".

Recordemos que Munuera está acusado de conflicto de intereses porque en el perfil de su empresa aparecían ofertas de trabajo de equipos como el PSG, el Manchester City o el Atlético. Sin embargo, ha explicado que "recopilamos ofertas de trabajo públicas porque a los chicos que vienen a mis conferencias les puede interesar. No he tenido relación directa con ningún club".

Munuera Montero explica su calvario y el de su familia

Una vez aclarado el tema de su empresa, que lo tiene momentáneamente apartado del arbitraje, Munuera también confesó el calvario personal que vive él y su familia desde el sábado. Ha recibido amenazas, e incluso relató un episodio desagradable con su padre en misa, aunque no quiso dar detalles. Sin duda, la confesión de Munuera Montero asusta y deja claro que este no es el camino adecuado.

De momento, Munuera no podrá pitar este fin de semana mientras no se resuelva el tema de 'Talentus Sports Speakers'. Un asunto que debería quedar zanjado muy pronto, ya que parece evidente que no hay ningún conflicto de intereses entre su actividad y el arbitraje. Además, utilizar dicha información para decir que sus actuaciones dentro del terreno de juego están condicionadas, parece, como mínimo, descabellado.