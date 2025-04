El caso Dani Olmo no está ni mucho menos cerrado, al menos así lo considera LaLiga EA Sports liderada por Javier Tebas, que ha comunicado que recurrirá la decisión del CSD. Cabe destacar que el pasado jueves, el CSD ratificó su decisión y estimó el recurso del Barça, pues considera que la Comisión RFEF-Liga no es competente en este asunto en particular. Con todo ello, el CSD ratificó que Dani Olmo y Pau Víctor podrían seguir compitiendo bajo la dirección de Hansi Flick hasta el final de la presente temporada.

Todo parecía estar finiquitado, pero este mismo lunes por la mañana, LaLiga EA Sports se ha pronunciado y ha comunicado que recurrirá la decisión del CSD por el caso Dani Olmo. Según una nota informativa que se ha hecho llegar a los medios, LaLiga ha confirmado que "ha interpuesto recurso contencioso-administrativo y solicitado medidas cautelares contra la Resolución del Consejo Superior de Deportes del 3 de abril de 2025, por la que se estima el recurso de alzada interpuesto por el FC Barcelona ante el CSD".

Dicho de otra forma, LaLiga confirma sus intenciones y pide medidas cautelares para que Dani Olmo y Pau Víctor no puedan jugar en lo que resta de temporada. Además, lo hacen pidiendo una respuesta judicial urgente, algo que llama mucho la atención. El pasado 3 de abril, el CSD le dio la razón al Barça, estimando el recurso de alzada que presentó el club durante la Supercopa de España celebrada en Arabia.

Última hora: LaLiga de Javier Tebas recurre la decisión del CSD por el caso Dani Olmo

"LaLiga entiende que la Resolución vulnera gravemente el marco normativo en materia de control económico y de tramitación de licencias deportivas, menoscaba el interés general de la competición y compromete su integridad, al quebrantar el principio de igualdad entre clubes", explica LaLiga en su comunicado presentado este mismo lunes.

"Todo ello justifica la necesidad de una respuesta judicial urgente que garantice el equilibrio competitivo y la sostenibilidad financiera de la competición", concluye.

El Consejo Superior de Deportes, por su parte, ya dejó clara "la incompetencia de la Comisión de Seguimiento para decidir acerca de la licencia solicitada por el Barça". Veremos cómo termina el asunto, pues parece que el caso Dani Olmo todavía no se ha resuelto y que, por consiguiente, habrá nuevos y apasionantes episodios futuros en los próximos meses.

Con el recurso interpuesto por LaLiga EA Sports se confirman las intenciones que ya dejó en evidencia Javier Tebas, añadiendo todavía más capítulos a una serie que parece no tener final.