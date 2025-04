Oficial, decisión final de Lamine Yamal, Liverpool y PSG ya lo saben: 'Mi deseo es...'

Lamine Yamal ha sido, sin ninguna duda, el descubrimiento por excelencia de los últimos años. El canterano ya despuntaba en las categorías inferiores de La Masía, pero nadie esperaba que su adaptación a la élite fuese tan rápida. De hecho, por mucho que Xavi le hiciese debutar, no esperaba que acabaría asentándose en el once inicial en tan poco tiempo.

El Barça ha tenido que fijarse mucho en La Masía estos últimos años debido a su delicada situación económica. Por suerte, los catalanes están bastante mejor y pueden empezar a hacer frente a fichajes de primer nivel. Eso sí, más allá de los fichajes, el aspecto que más preocupa es el futuro de Lamine Yamal, quien ya ha dejado clara su postura.

Lamine Yamal, presente y futuro del FC Barcelona

Lamine Yamal llevaba tiempo en la mente de Xavi, pero no lo hizo debutar antes porque sabía lo que sucedería. El exentrenador de Barça era consciente de que cuando jugase con el primer equipo empezarían a llover las ofertas. Vio el talento que tenía el joven y no lo llamó hasta que no renovó su vínculo con el club.

Se esperó para evitar que su explosión sucediera cuando su contrato era de poco caché, puesto que cualquier grande habría podido llevárselo. Aun así, Lamine Yamal ha afirmado desde el primer momento que no quiere jugar en ningún equipo que no sea el Barça. De hecho, en prácticamente todas las entrevistas se le pregunta por su renovación y su respuesta es la misma.

Cada vez que se le saca el tema, Lamine Yamal pide calma a la afición y deja claro que "su sueño es seguir defendiendo la camiseta culé". Aunque tiene contrato hasta 2026, el Barça ya se ha puesto en contacto con su entorno. Los de la Ciudad Condal quieren blindarlo nuevamente, pero esta vez hasta 2030 o 2031, teniendo, de esta forma, Lamine para años.

Lamine Yamal se lo deja claro a Liverpool y PSG

Laporta está esperando a que Lamine Yamal cumpla los 18 años este verano para activar su renovación. Esto es debido a que no puede firmar contratos de larga duración y de ciertas cantidades si es menor de edad. Una vez los cumpla, los de la Ciudad Condal le presentarán de forma definitiva el acuerdo a Jorge Mendes, su agente.

Se sabe que Laporta le ofrecerá un contrato acorde a su nivel, ya que el que tiene ahora se ha quedado muy corto. Pasará a cobrar una cantidad similar a la que percibe Raphinha, que no está para nada mal. De este modo, Lamine Yamal aleja a posibles interesados en su fichaje como Liverpool y PSG, que están muy atentos a su situación contractual.