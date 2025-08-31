Joan Laporta tiene la oportunidad de vengarse: Todo depende de Hansi Flick y el equipo

La fase de grupos de la próxima Champions será una prueba de fuego para el Barça. El sorteo ha colocado a los culés en el mismo grupo que el PSG y Chelsea, equipos con los que el Barça mantiene rivalidades históricas. Estos enfrentamientos no solo serán cruciales desde el punto de vista deportivo, sino que también traerán consigo un gran morbo por las historias que envuelven a los equipos y sus jugadores.

El primer gran desafío llegará con el PSG, un club que ha sido protagonista de numerosas eliminaciones europeas contra el Barça. En este caso, el regreso de Luis Enrique al Camp Nou con el equipo parisino promete ser uno de los momentos más tensos de la fase de grupos. Además, Ousmane Dembélé, quien dejó el Barça en circunstancias controvertidas, regresará con el PSG, lo que añadirá un extra de emoción a la contienda.

El regreso de Dembélé y la rivalidad con Luis Enrique

Dembélé, quien ha tenido una destacada temporada en el PSG, ha dejado claro que guarda respeto y cariño por su exclub. A pesar de la forma en que se produjo su salida, el delantero francés ha mantenido un tono respetuoso cuando se ha referido al Barça. Sin embargo, su regreso con el PSG en el Camp Nou no estará exento de tensión, y su rendimiento será clave para el equipo parisino en este enfrentamiento.

Por otro lado, Luis Enrique, quien fue entrenador del Barça, regresa a La Ciudad Condal con la responsabilidad de comandar a un PSG que aspira a la Champions. La relación de Luis Enrique con el Barça está llena de altibajos, pero este duelo tiene un significado especial. El técnico asturiano sabe que vencer al Barça en su propio campo sería un golpe de autoridad, y no dejará pasar esta oportunidad.

El duelo contra el Chelsea: otro reto de altura para el Barça

El Chelsea, actual campeón del Mundial de Clubes, también será un rival complicado para el Barça en esta fase de grupos. El equipo londinense, con su poderío financiero y una plantilla llena de estrellas, es siempre un competidor temido en Europa. Este duelo sumará otro capítulo a la intensa rivalidad entre ambos clubes, que ha dejado momentos inolvidables en los últimos años.

Hansi Flick, entrenador del Barça, sabe que enfrentarse al PSG y al Chelsea será una prueba de fuego para su equipo. Los enfrentamientos contra estos clubes no solo serán importantes para el rendimiento deportivo, sino también para el orgullo del Barça. La oportunidad de vengarse de viejas derrotas y demostrar que el Barça sigue siendo un contendiente en Europa está sobre la mesa.