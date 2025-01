Luis Figo es una figura que genera opiniones encontradas. Para los seguidores del Barça, el luso es un traidor que decidió irse al máximo rival en el peor momento. En cambio, para los aficionados del Real Madrid, el '10' es una leyenda, uno de los mejores galácticos que han pisado el césped del Bernabéu.

Luis Figo decidió dejar el FC Barcelona en el año 2000 tras convertirse en un emblema para el club catalán. Alegó que no se sentía valorado, mientras que la oferta del Real Madrid lo colocaba entre los mejores del mundo. Una decisión realmente polémica que supuso un antes y un después en la relación entre los dos equipos más grandes de España.

Y ahora, 25 años después, Deco tiene en sus manos repetir el caso Luis Figo, pero al revés. En este caso, un talento del Real Madrid no está nada conforme con su rol y no vería con malos ojos salir. Ya estuvo muy cerca de fichar por el Barça antes de recalar en el Bernabéu y ahora podría hacerse realidad.

Arrepentido, le pide a Deco que repita lo de Luis Figo: se va del Real Madrid al Barça

La opinión pública juega un papel fundamental en este tipo de operaciones. Los traspasos entre Barça y Real Madrid no son nada habituales, pero eso no quiere decir que no puedan producirse. Ya pasó con Luis Figo, y ahora podría repetirse la historia, pero en esta ocasión, realizando el camino inverso.

Sí, porque Arda Güler no está nada satisfecho con su rol en el Real Madrid y podría salir rumbo al Barça. Carlo Ancelotti no cuenta con él tal y como ha quedado demostrado en la Supercopa. El turco no ha sido titular ni en semifinales ni en la final, pero lo más grave es que ni siquiera ha saltado al campo en ambos partidos.

En total, Arda Güler ha acumulado la friolera cifra de 0 minutos en la Supercopa, lo que invita a pensar en su salida del Real Madrid durante el mes de enero. Es cierto que el '15' sueña con triunfar en el Bernabéu, pero también sabe que el Barça estuvo muy cerca de hacerse con sus servicios, así que todo puede pasar. De momento, Deco vigila lo que sucede alrededor del turco, consciente que podría ser una gran oportunidad de mercado, además de asestar un golpe definitivo al Real Madrid.

Veremos qué sucede, pero es evidente que Arda Güler no encuentra su sitio en el Real Madrid. Luis Figo ya decidió cambiar de bando ante la falta de protagonismo y ahora podríamos presenciar un nuevo capítulo de la historia. Sin duda, el fichaje de Arda Güler por el Barça sería la noticia del año, y Carlo Ancelotti parece empeñado en que se haga realidad.