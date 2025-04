Oficial, Mohamed Salah toma una decisión que impacta al Barça: solo falta la firma

Mohamed Salah es, sin duda alguna, uno de los futbolistas que más ha dado de lo que hablar estos últimos meses. El delantero dejó su futuro en el aire y todo apuntaba a que estaba en busca de nuevos desafíos. Finalmente, su elección no ha sido la que se esperaba: los ingleses lo celebran y los catalanes se lamentan.

El Barça está en el mejor momento que ha tenido desde hace varios años y el proyecto deportivo es realmente ambicioso. Flick ha hecho que todo el equipo funcione como una máquina bien engrasada y los resultados son sorprendentes. Tras conocer la decisión final de Mohamed Salah, el alemán tendrá que tomar una decisión muy importante en poco tiempo.

El Barça y Mohamed Salah

El Barça está estudiando mucho todos los movimientos que hace y no puede permitirse ningún error. Con la masa salarial hasta el cuello, los catalanes no pueden equivocarse en los fichajes ni en las renovaciones, puesto que estarían en problemas. Hace unos días, el CSD aceptó la continuidad de Olmo y Pau Víctor, así que el ambiente no está cargado por ahora.

De todos modos, Laporta y el resto de la directiva tienen que seguir en la misma línea y evitar cualquier problema. De cara al próximo mercado de fichajes, saben que tienen que fichar de forma más o menos urgente. La economía del conjunto culé está bastante mejor que hace un año y esto da pie a que puedan plantearse aumentar la plantilla.

Aunque con una cantidad limitada, el Barça puede permitirse alguna incorporación de cara a los próximos meses. Hansi sabe que tiene que fichar a un delantero para dar rotación a su tridente de oro, el cual, evidentemente, no es incansable. Casualmente, uno de los nombres que más sonaba en los despachos era el de la estrella del Liverpool, Mohamed Salah.

¿Se da por perdido el fichaje de Mohamed Salah?

Mohamed Salah está compitiendo codo con codo con Raphinha por hacerse con el Balón de Oro. El egipcio ha anotado 32 goles y ha repartido 22 asistencias en 44 partidos; mientras que el brasileño ha metido 27 tantos y ha dado 20 asistencias en 43 partidos. El del Liverpool iba a servir para darle rotación a Lamine Yamal, pero finalmente se quedará en su actual conjunto.

Su actual contrato vencía este verano y dejó caer que no renovaría, pero finalmente sí lo va a hacer. Parece que los ingleses han aceptado las demandas deportivas y económicas de Mohamed Salah y el Barça se quedará sin él. Aunque todavía no podemos dar nada por hecho, es probable que el extremo firme en unos días.