Intercambio sorpresa entre Barça y Liverpool: Van Dijk se acerca al Camp Nou

Van Dijk es, sin ninguna duda, uno de los centrales más carismáticos y con más nivel del fútbol actual; robusto, inteligente y con una gran toma de decisiones. Estas cualidades han hecho que el holandés esté en la órbita de diversos de los grandes conjuntos de Europa y que su precio sea alto. El Liverpool, que sabe muy bien lo que tiene en casa, no dejará que se marche si no es para que llegue algo mejor.

Paralelamente, el Barça está pasando por su mejor momento desde que empezó a asomarse la crisis financiera. Los de la Ciudad Condal han conformado una plantilla muy competitiva y no dejarán que nadie se interponga entre ellos y la gloria. Van Dijk podría ser un gran refuerzo para los catalanes, pero solo un intercambio lo haría posible.

Van Dijk y el Barça

El Barça está muy centrado y la llegada de Hansi Flick le ha dado un giro a todos los acontecimientos de la ciudad catalana. El alemán se ha convertido en la pieza clave del proyecto y bajo sus órdenes todos están mostrando su mejor fútbol. De hecho, varios cracks del equipo han admitido públicamente que si todo va sobre ruedas es gracias al nuevo entrenador.

En principio, Xavi Hernández iba a continuar en el cargo, pero unas declaraciones no gustaron a la directiva y la relación se rompió. Aunque el Barça no fue justo con él, es verdad que Flick es justo lo que el club necesitaba para resurgir de las cenizas. De hecho, hay una zona del campo que está teniendo muchos movimientos a causa de la situación actual.

La defensa no para de tener rotación y uno de los temas que más preocupa de cara al año que viene es Ronald Araújo. Aunque renovó hace poco, el uruguayo no está teniendo muchas oportunidades y el Liverpool lo quiere fichar. El contrato de Van Dijk con los ingleses vence este mismo verano y no quiere renovar, así que le están buscando un sustituto.

La oferta por Ronald Araújo

El Barça pide, por lo menos, 70 millones de euros por Ronald Araújo, pero durante los 10 primeros días de mercado, su cláusula es de 65. Una vez pasado ese tiempo, los ingleses tendrán que adaptarse a lo que pidan los de Laporta. Mientras el Liverpool deberá pagar por lo menos 65 kilos, el Barça podría incorporar a Van Dijk gratis.