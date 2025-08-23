Fichaje desorbitado de Xabi Alonso: Piden 170 millones y Florentino se lo piensa

El nombre de Alexander Isak ha vuelto a aparecer en la agenda del Real Madrid en pleno mercado de fichajes.

El delantero sueco, que brilló en la Real Sociedad y ahora es la gran referencia del Newcastle, es uno de los jugadores que más gustan a Xabi Alonso.

Florentino Pérez también lo valora, pero la operación se antoja casi imposible por las cifras que se manejan.

Según ha trascendido en Inglaterra, el Liverpool presentó una oferta de 160 millones de euros por Isak que fue rechazada sin pestañear.

Este precedente confirma que, en caso de abrirse la puerta a una negociación, el Newcastle exigiría un mínimo de 170 millones para dejar marchar a su estrella ofensiva.

Un delantero que fascina a Xabi Alonso

El tolosarra considera a Isak un perfil ideal para su estilo de juego. Su capacidad para fijar centrales, caer a bandas y marcar diferencias en el área le convierten en un futbolista soñado para el ataque blanco. Con 25 años, está en la edad perfecta para dar el salto definitivo a un gigante europeo.

Sin embargo, el gran obstáculo es el precio. Florentino Pérez no está dispuesto a pagar cantidades cercanas a los 200 millones de euros por un único fichaje.

Mucho menos cuando la plantilla cuenta con atacantes de talla mundial como Kylian Mbappé, Vinícius, Rodrygo, Brahim Díaz o el joven Endrick.

Florentino Pérez no rompe su política de fichajes

La idea de Florentino es clara: el Madrid puede realizar grandes operaciones, pero siempre dentro de un marco económico razonable.

En el pasado se ha gastado cantidades importantes en jugadores como Hazard o Bellingham, pero nunca ha alcanzado cifras de este calibre. Algo propio de clubes-estado como el PSG o el propio Newcastle.

Además, la confianza del club en Gonzalo García y en la progresión de los jóvenes es total. En Valdebebas se considera que el ataque está más que cubierto y que, si se invierte una cantidad importante, debe ser en reforzar la defensa o el centro del campo. Por eso, Isak es visto más como un deseo que como una posibilidad real.

Un sueño que seguirá en el aire

Isak sigue siendo seguido muy de cerca por el Real Madrid, pero el contexto económico y deportivo no juega a favor de un movimiento inmediato.

El Newcastle no está en posición de regalar a su estrella, y el jugador tampoco ha mostrado signos de presión para forzar su salida.

Xabi Alonso puede seguir soñando con él y Florentino Pérez lo seguirá admirando. Sin embargo, en el Santiago Bernabéu parece que hay consenso: pagar casi 200 millones por Alexander Isak es un lujo que el club no afrontará. El mercado pone los límites, y en este caso el sueño parece condenado a seguir en el aire.