Pau Cubarsí cuenta el enfado de Hansi Flick en el descanso del Barça-Alavés: 'Dijo...'

El FC Barcelona consiguió una victoria fundamental ayer en Montjuïc ante el Alavés, con un marcador de 1-0 que les mantiene vivos en la lucha por el título de LaLiga. Los de Hansi Flick mostraron su superioridad en la segunda mitad, con un gran rendimiento colectivo, pero el partido estuvo lejos de ser sencillo. El Alavés planteó un reto muy complicado y el Barça sufrió más de la cuenta en la primera parte, así que Flick tuvo que tomar medidas al descanso.

A pesar del resultado final, el primer tiempo del Barça estuvo por debajo de las expectativas, y Hansi Flick no dudó en cambiar de estrategia. El equipo no logró imponer su ritmo y la posesión del balón fue demasiado lenta, lo que hizo que el Alavés tuviera más oportunidades de lo que el Barça esperaba. Y, por eso en el descanso, el técnico alemán no dudó en sentar a Casadó y Araújo para dar entrada a De Jong y Eric García, reflejando así su enfado.

Pau Cubarsí cuenta el enfado de Hansi Flick en el descanso del Barça-Alavés

Una vez más, Pau Cubarsí, quien sigue consolidándose como una de las piezas clave en la defensa del Barça, fue uno de los grandes protagonistas de la victoria. El central catalán se mantuvo firme durante todo el encuentro y demostró, una vez más, su solidez y madurez. Su actuación fue clave para evitar que el Alavés pudiera generar ocasiones de peligro, y su seguridad en las disputas fue fundamental para mantener la portería a cero.

Tras el partido, Pau Cubarsí atendió a los medios y fue preguntado sobre lo que sucedió en el vestuario durante el descanso. El central reveló que Hansi Flick fue muy claro en sus críticas y destacó que "nos dijo que teníamos que darle más velocidad al balón".

Según Cubarsí, el técnico alemán consideró que el Barça había sido "demasiado lento con el balón" y que ese ritmo pausado estaba impidiendo al equipo generar ocasiones claras. Cubarsí también indicó que, tras el descanso, el equipo "cambió la mentalidad", y como resultado, se crearon muchas más ocasiones, lo que finalmente permitió al Barça llevarse la victoria con comodidad.

El FC Barcelona vuelve a la senda de la victoria

La victoria sobre Alavés es vital para que el FC Barcelona siga peleando por el título. Hansi Flick, aunque satisfecho con la victoria, sabe que hay muchos aspectos que mejorar, especialmente en cuanto a la velocidad y fluidez del juego.

El Barça, con el cambio de mentalidad en la segunda parte, mostró el nivel necesario para que el equipo se hiciese con los tres puntos. Ahora será clave que el equipo mantenga ese ritmo de juego en los partidos que quedan.