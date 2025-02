Sorpresa con Ansu Fati: recibe una nueva oferta el último día de mercado, adiós Barça

Ansu Fati es, sin duda, el gran protagonista de estas últimas horas de mercado del Barça. Recordemos que el curso pasado, después de varias lesiones que frenaron su progreso, decidió salir cedido al Brighton para recuperar la confianza. Allí intentó dar su mejor versión, pero no lo logró y tuvo que regresar al club catalán sin cumplir su objetivo.

Con la llegada de Hansi Flick, Ansu Fati pensaba que tendría una nueva oportunidad, ya que el técnico alemán había prometido darle más minutos para demostrar su talento. No obstante, las lesiones y su falta de profesionalismo en algunos momentos le ha costado la confianza de Flick, quien no ha dudado en dejarlo sin convocar en varias ocasiones. A pesar de su calidad, el '10' no ha logrado recuperar el protagonismo que tenía hace un par de años y su salida del FC Barcelona es casi una obligación.

Las 4 ofertas que ya ha rechazado Ansu Fati: Betis, Sevilla, Ajax y Girona

Ansu Fati ha recibido varias ofertas para salir del Barça, siendo las primeras de equipos de la capital andaluza. Tanto el Betis como el Sevilla preguntaron al FC Barcelona por la posibilidad de una cesión del talentoso delantero, buscando incorporarlo a sus filas para que recupere su mejor nivel. También el Ajax mostró interés en el delantero español, y el Girona se posicionó como otro destino potencial para Fati, que parecía tener varias opciones para salir de la Ciudad Condal.

Pero a pesar de estas ofertas, Ansu Fati siempre ha sido claro en cuanto a su deseo de seguir en el FC Barcelona. En repetidas ocasiones, ha expresado su intención de permanecer en el club y luchar por un puesto en el equipo. Esto ha frenado algunas operaciones, como la posible cesión de Marcus Rashford, así que Deco y Laporta han dicho basta y presionan para que acepte la última oferta que ha recibido.

Nueva oferta por Ansu Fati en el último día de mercado

Esta noche se cierra el mercado de fichajes y se ha producido una sorpresa completamente inesperada. Y es que Ansu Fati ha recibido una nueva oferta que podría cambiar su futuro. El Porto, club portugués conocido por su capacidad para gestionar jóvenes talentos, ha mostrado interés en hacerse con los servicios del '10'.

El Porto considera que Ansu Fati sería una pieza importante y están dispuestos a ofrecerle buenas condiciones. Además, la liga portuguesa es un entorno donde Ansu podría recuperar su nivel, ya que se trata de un entorno sin demasiada presión. Ahora bien, mientras Deco, Laporta y Flick están deseando que se marche, la decisión todavía no está tomada.

Si Ansu Fati decide aceptar la oferta del Porto, su futuro en el Barça quedará marcado por esta cesión, y su regreso al Camp Nou dependerá de su rendimiento en Portugal. Veremos qué sucede.