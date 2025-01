Frenkie de Jong suelta el bombazo, destino sorpresa lejos del Barça: 'Me iría...'

Frenkie de Jong llegó al Barça en 2019 como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Su contrato actual con el club catalán se extiende hasta junio de 2026, con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

A lo largo de su estancia en el Barça, De Jong ha mostrado destellos de su calidad, pero también ha enfrentado desafíos. Las lesiones han mermado su continuidad, y su rendimiento ha sido objeto de debate entre aficionados y expertos. En la presente temporada, ha disputado solo siete partidos, acumulando 245 minutos en total.

Declaraciones recientes de Frenkie de Jong

En una reciente entrevista, Frenkie de Jong expresó su decepción por los pocos títulos obtenidos desde su llegada al club. "Algo que me ha decepcionado en el Barça es lo que hemos ganado hasta ahora. No me imaginaba que cuando firmé aquí después de cuatro años solo ganaría una Liga, una Copa y una Supercopa. Pensé que llevaría al menos el doble".

Además, el Frenkie de Jong también dejó entrever que su continuidad en el FC Barcelona está supeditada a su importancia en el equipo y a los objetivos deportivos. "Quiero jugar al fútbol y después veré qué quiero hacer. Si sintiera que no puedo contribuir lo suficiente, o si el equipo no puede competir, me iría".

Posible interés del Bayern de Múnich

Ante estas declaraciones y la situación contractual de Frenkie de Jong, han surgido especulaciones sobre su futuro. Uno de los clubes que ha mostrado interés en el centrocampista es el Bayern de Múnich. El conjunto bávaro, ahora dirigido por Vincent Kompany, busca reforzar su mediocampo y ve en De Jong una opción viable.

El Bayern ya ha intentado en ocasiones anteriores hacerse con los servicios de Frenkie de Jong, y su situación actual podría facilitar una negociación. Sin embargo, el elevado salario del jugador y las pretensiones económicas del Barça podrían ser obstáculos en una posible transferencia.

La situación de Frenkie de Jong en el Barça es compleja. Sus recientes declaraciones reflejan una insatisfacción con los logros del equipo y dejan abierta la posibilidad de una salida si el proyecto deportivo no cumple con sus expectativas.

El interés de clubes como el Bayern de Múnich añade un componente adicional a esta ecuación. Será fundamental observar cómo evoluciona su relación con el Barça en los próximos meses y si decide emprender un nuevo desafío lejos del Camp Nou.