Del PSG al Barça por 40 millones, Luis Enrique no lo quiere y Deco responde: 'Para...'

Luis Enrique ha asumido el liderazgo del PSG con la intención de construir un equipo competitivo tras la salida de Mbappé. El asturiano ha tomado decisiones clave, buscando mejorar la solidez y el equilibrio del equipo. A lo largo de esta temporada ha integrado nuevos fichajes y ha dado más protagonismo a jugadores como Ousmane Dembélé, consolidando su influencia en la dirección del club.

Luis Enrique hace limpieza en el PSG y Deco se interesa

Sin embargo, Luis Enrique también debe tomar decisiones difíciles y una de ellas podría ser la salida de Lucas Hernández. El lateral francés ha visto cómo se han reducido sus minutos de juego y no descarta salir. Además, de acuerdo con diversas fuentes, el PSG estaría dispuesto a venderlo por un precio de 40 millones, cifra que no ha pasado desapercibida para Deco ni para el Barça.

El Barça, siempre atento a las oportunidades en el mercado, ha puesto sus ojos en Lucas Hernández, considerando su fichaje como una opción para reforzar su lateral izquierdo. Sin embargo, la respuesta de Deco, director de fútbol del club, ha sido clara y directa. A pesar de reconocer el talento del jugador, Deco ha descartado su fichaje por un motivo de peso.

Deco responde al posible fichaje de Lucas Hernández

Según parece, Deco ha contestado que pagar 40 millones por Lucas Hernández para que sea el suplente de Alejandro Balde es demasiado caro. Deco no está dispuesto a realizar una inversión tan alta por un jugador que, por el momento, no sería titular indiscutible. Aunque Lucas Hernández tiene cualidades que podrían beneficiar al Barça, el club considera que no justificaría el desembolso económico que exige el PSG.

Por lo tanto, el futuro de Lucas Hernández sigue siendo incierto. Aunque Luis Enrique está dispuesto a venderlo, el PSG no parece dispuesto a bajar el precio de 40 millones, lo que podría frenar el interés de otros clubes. Por su parte, el Barça, pese a estar interesado en sus servicios, no quiere pagar tanto, así que Deco ya valora otras alternativas.

Ante la difícil situación con Lucas Hernández, Deco sigue explorando nuevas opciones antes de que vuelva a abrir el mercado de fichajes. La directiva tiene claro que la prioridad es encontrar un lateral izquierdo que sea competitivo, pero que también se ajuste a las necesidades económicas. Tras la renovación de Gerard Martín, la urgencia no es tan grande, pero el club no puede relajarse, pues ya vimos que pasó el año pasado cuando Alejandro Balde cayó lesionado.