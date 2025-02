Ni en Copa, ni en Liga, ni en Champions: Hansi Flick lo deja claro, no jugará más

Desde su llegada al Barça, Hansi Flick ha sido el artífice de un cambio profundo en el estilo de juego, la mentalidad y los resultados del club catalán. No le ha temblado el pulso en ningún momento a la hora de tomar decisiones que han afectado a los integrantes de la primera plantilla.

Una de sus primeras aportaciones tuvo lugar nada más llegar, cuando, contra todo pronóstico, dejó marchar a Gündogan a coste cero. Hansi Flick lo tuvo claro desde el principio: no veía a al pivote alemán como titular, no encajaba en la idea de su nuevo Barça, así que decidió dejarlo marchar gratis. Sin embargo, esta no ha sido la única medida que ha tomado Flick desde su llegada al FC Barcelona.

Hansi Flick, mano de hierro

Otra decisión importante del alemán fue apostar por Dani Olmo antes que por Nico Williams u otro extremo. Si bien es cierto que el Barça tenía como prioridad el fichaje de Nico, Hansi Flick opinó que Olmo podía ofrecer un perfil más completo. De este modo, tras varias reuniones, logró convencer a Deco, que ejecutó el fichaje del mediapunta español a cambio de 60 millones.

Por otro lado, una de las últimas y más polémicas decisiones del entrenador alemán tiene el foco en la portería. Iñaki Peña, que había sido el titular indiscutible después de la lesión de Ter Stegen, ha visto como ha sido relevado de la titularidad. Hansi Flick ha manifestado que cuenta con Szczesny en todas las competiciones y basa su elección en la experiencia y liderazgo del polaco.

Ahora bien, pese a todo lo comentado, lo más destacado de Hansi Flick desde su llegada al Barça tiene que ver con Ansu Fati. El '10', que tuvo que marcharse cedido a la Premier el curso pasado, regresó con la esperanza de ganarse la confianza de Flick. Sin embargo, la realidad es otra bien distinta.

Hansi Flick sentencia a Ansu Fati: no jugará más

Ansu Fati no cuenta para Hansi Flick: el calvario del '10' en el comienzo del vigente año apunta a extenderse hasta final de temporada. Flick volvió a prescindir de Ansu para el partido de cuartos de final de la Copa del Rey disputado contra el Valencia en Mestalla. Una situación que no es nueva, ya que es la quinta vez en 2025 que desaparece de la convocatoria.

Por respeto al canterano, Hansi Flick dejó en manos de Ansu Fati la disyuntiva de salir en invierno o quedarse para luchar por un puesto. Pero la realidad es que no cuenta con sus servicios a corto plazo. Flick considera que Ansu no ha rendido al 100% después de su recuperación de la última lesión.