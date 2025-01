El Barça gana, pero Deco se va a por Joan Laporta, decisión final: '70 M€ y fuera...'

El Barça se ha llevado una épica victoria por 4 a 5 en un partido loco ante el Benfica en una complicada y lluviosa noche de Champions League. En el minuto 5, los locales se ponían por delante tras la apatía inicial de los catalanes, que han podido reaccionar justo al final. Lo han intentado y, sobre la bocina, Raphinha ha conseguido los tres puntos.

Flick no se ha guardado nada y ha presentado un once bastante apañado. Ronald Araújo ha vuelto a formar pareja con Cubarsí en el centro de la zaga, Pedri y Gavi han vuelto a ser titulares y el tridente ofensivo no ha faltado. En general, el Benfica ha sido mejor y ha sabido aprovechar los numerosos errores del Barça, que solo ha podido ganar en el último minuto tras una remontada de época.

Deco y Joan Laporta han estado siguiendo el partido de cerca y se han quedado a cuadros con lo sucedido. La victoria, a efectos clasificatorios poco importa más allá de poder evitar al Liverpool hasta la final, pero sí a nivel de imagen. Es por eso que los mandatarios del FC Barcelona le han puesto la cruz a uno de los suyos pese a la remontada.

Deco y Joan Laporta lo tienen claro: 70 millones para que se vaya

El partido de esta noche ha dejado claro que, a día de hoy, la pareja formada por Cubarsí e Íñigo Martínez es la mejor. Sin embargo, ante la lesión del vasco, hoy le ha tocado jugar a Ronald Araújo y ha quedado retratado. Tras semanas y semanas de rumores, parece que el uruguayo se quedará, pero si sigue así va a jugar poco.

En líneas generales, Ronald Araújo ha estado desacertado y no ha podido evitar ningún gol. De hecho, lo peor ha sido que se ha marcado uno en propia puerta cuando el Barça mejor estaba. Una actuación muy pobre que pone a Deco y Joan Laporta en un compromiso.

Sí, porque los directivos habían apostado fuerte por la continuidad de Ronald Araújo, pero ahora podrían arrepentirse. La Juventus ofrecía 70 millones hace muy pocos días y desde la cúpula del Barça estarían deseando que la oferta siga en pie. Y es que, de ser así, Araújo todavía podría salir.

Ronald Araújo da la nota

No ha sido el único, pero Ronald Araújo ha demostrado que todavía necesita más partidos para recuperar su nivel habitual. Recordemos que lleva muchos meses lesionado y que acaba de regresar. Y quizá por eso, ante la incógnita sobre su recuperación, Deco y Joan Laporta podrían activar su venta.

De momento, la última información oficial es que Ronald Araújo se queda en el Barça. Sin embargo, desde Italia aseguran que la Juventus no se rinde y todavía podría intentar su fichaje. El mercado se cierra a final de mes, así que todo puede pasar.