El Barça se ha llevado la victoria del Campo Municipal de Deportes Barbastro tras mostrar su mejor versión. A los 15 minutos, los de Flick ya se habían puesto por delante gracias a un soberbio cabezazo de Eric García y el partido no ha tenido color. El marcador final de 0 a 4 demuestra la superioridad de los catalanes.

Sin embargo, lo más destacado del Barça-Barbastro sigue siendo el caso Dani Olmo. A estas horas, Laporta sigue sin poder inscribir a su fichaje estrella y todo hace indicar que no podrá hacerlo salvo milagro. Ahora, como medida desesperada, el FC Barcelona acudirá de nuevo a los tribunales, en este caso al CSD, que puede conceder la cautelar.

Eso sí, pese a que la atención estaba más centrada en lo que sucede con el '20', sobre el verde han sucedido varios detalles de los que Flick ha tomado nota. Y Laporta, que estaba presente en la grada de Barbastro, también.

El Barça gana y Flick le cierra la puerta, Laporta acepta desde la grada: "Ni hablar"

Como decíamos, el Barça se ha llevado el encuentro con facilidad tras ponerse por delante en los primeros minutos gracias al tanto de Eric García. El ex del Girona ha actuado como pivote, demostrando calidad e inteligencia en cada una de sus acciones. Ha estado acertado en ataque y a nivel defensivo se ha llevado todos los duelos.

Sin duda, su presencia en el once inicial de Flick ha sido toda una sorpresa, pues en las últimas horas parecía que ya tenía hechas las maletas para irse en enero. Sí, porque parece que el Girona quiere contar de nuevo con sus servicios y está dispuesto a poner 10 millones en la mesa de Laporta. Cantidad que le vendría de perlas al Barça, pero que ahora parece ser insuficiente.

Eric García se queda, no hay más que hablar

Flick ya dejó claro ayer, en la previa del Barça-Barbastro, que contaba con Eric García. Hoy lo ha demostrado dándole la titularidad y el '24' ha respondido de la mejor manera posible. Una actuación que, sumada a lo sucedido con Dani Olmo y Pau Víctor, cancela su salida rumbo al Girona.

Puede parecer extraño, pero pese a que Dani Olmo no puede ser inscrito, Laporta ha conseguido devolver a la regla del 1:1 al Barça. Eso significa que, ahora mismo, el dinero no es la prioridad, así que Flick no dejará salir a Eric García de ninguna manera.

El técnico alemán tiene que sufrir las consecuencias de jugar sin Olmo de aquí a final de curso y no quiere perder a Eric García. Por lo tanto, Laporta tendrá que llamar al Girona en las próximas horas para cancelar la operación. No hay marcha atrás, la decisión es definitiva.