El Barça, gracias a la intervención de la FIFA, ha recibido el visto bueno de LaLiga para cerrar la venta de Vitor Roque, que fichará por el Palmeiras por 30M. Vitor Roque llegó al Barça hace algo más de un año y su protagonismo en el Barça ha sido prácticamente testimonial: ni Xavi Hernández ni Hansi Flick han confiado en él. Tras jugar media temporada en el Betis, el Palmeiras ha querido fichar a Vitor Roque antes del cierre del mercado de fichajes en Brasil y la operación ya se ha cerrado.

Vitor Roque no se ha adaptado al Barça ni tampoco al Betis, donde empezó siendo titular bajo la tutela de Manuel Pellegrini. El Barça ya le comunicó que no contaba con sus servicios y, por ende, el entorno de Roque empezó a buscarle una salida lejos de España, donde no ha tenido suerte. Finalmente será el Palmeiras el club que apueste por su fútbol: el club brasileño pagará 30M y el Barça usará dicho dinero para acudir al mercado para llevarse a un delantero.

Tras cerrar la venta de Vitor Roque, el Barça ya confirma que invertirá estos 30 millones de euros en el fichaje de un nuevo delantero, que llegará durante este próximo verano. Flick insiste en el hecho de fichar al recambio de Robert Lewandowski y, con la salida ya confirmada de Vitor Roque, todavía tiene más claro lo que necesita su equipo. El Barça le ha prometido que fichará y, de hecho, ya tiene el nombre concreto: adiós a Vitor Roque, sus 30M servirán para fichar al nuevo delantero centro del Barça.

Oficial, el Barça vende a Vitor Roque e invierte los 30M en otro delantero, confirmado

Vitor Roque, delantero de 19 años de edad, llegó a LaLiga EA Sports hace justo un año y, tras pasar por Barça y Betis, no se ha terminado de asentar. Vitor Roque tiene contrato con el Barça, pero el club culer no quería saber nada del carioca y por eso ha aceptado la oferta del Palmeiras, que evitará males mayores. El Barça no ganará dinero con la salida de Vitor Roque, pero por lo menos recortará las pérdidas de un fichaje que podría haberse enturbiado mucho más este próximo verano.

El '9' brasileño llegó al Barça para convertirse en el relevo ideal de Robert Lewandowski, pero lo cierto es que Roque ha decepcionado hasta al menos optimista en Can Barça. Xavi Hernández le puso la cruz y apenas participó, pero tampoco convenció ni a Flick ni al Betis, que ha terminado aceptando la salida del brasileño por motivos especialmente personales. Vitor Roque quiere regresar a su Brasil natal y su insistencia ha sido clave: hace pocos meses cortó con su mujer y espera poder arreglar la situación regresando donde fue feliz.

Con los 30 millones de euros de la venta de Vitor Roque, el Barça ya ha decidido que fichará y probará suerte con otro delantero centro cuyo nombre ya ha trascendido. Hablamos de Randal Kolo Muani, que está jugando cedido en la Juventus y que no entra en los planes del PSG. El Barça espera ofertar 30 millones de euros por el francés, que llegaría al Barça con opciones reales de competir por un sitio en el equipo titular de Hansi Flick.