Vuelve la felicidad a España: Alerta por chubascos y tormentas intensas en 7 regiones

El intenso episodio de calor que ha dominado gran parte de la Península en los últimos días llega a su fin, pero lo hace con un giro inesperado. La llegada de una DANA sobre el sur de Francia que también dejará su huella en el país. Este fenómeno atmosférico ha comenzado a enviar ondas en altura que favorecerán la formación de tormentas en distintos puntos de España.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el contraste térmico conformará el escenario perfecto para que se desarrollen precipitaciones. Las lluvias serán especialmente destacables entre este miércoles y el jueves. El núcleo de la DANA se desplazará a últimas horas del miércoles desde el sur de Francia hacia el Golfo de Génova, avanzando a Italia.

Su recorrido dejará tras de sí una inestabilidad que se traducirá en aguaceros, tormentas eléctricas y fenómenos como granizo y rachas de viento muy fuertes. La jornada de este miércoles arranca con lluvias destacadas en el Cantábrico oriental y la cara norte de los Pirineos. En Asturias, Cantabria y el País Vasco se esperan acumulados de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado.

Unas tormentas que descargarán con fuerza

Aunque en general estas precipitaciones no serán de carácter tormentoso, la AEMET mantiene aviso amarillo en Guipúzcoa y la vertiente cantábrica de Navarra. Será allí donde los chubascos podrían alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Con el avance del día, crecerán nubes de evolución en el interior de Cataluña, sur de Aragón, el Sistema Ibérico y la Comunidad Valenciana.

Estas áreas registrarán chubascos localmente intensos y acompañados de aparato eléctrico. En el litoral central de Cataluña las tormentas ya se dejaban sentir desde la madrugada, con una trayectoria que las llevará a cruzar hacia Baleares. Aunque no se descarta que lleguen debilitadas, los mapas anticipan actividad también en Mallorca a lo largo de la tarde.

La AEMET ha activado múltiples avisos por tormentas y acumulados de precipitación en todo el Pirineo. Destaca el aviso naranja en el Pirineo de Lérida, donde se podrían recoger hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Además, rige aviso amarillo en el interior sur de Castellón, litoral norte de Tarragona, costa de Barcelona y prelitoral de Gerona.

Se espera una alta densidad de rayos en los sistemas convectivos del Mar Balear y en el interior de la Comunidad Valenciana. El episodio continuará durante la madrugada y mañana del jueves, con especial protagonismo en el Mar Balear, Baleares y el litoral catalán. Allí se podrían registrar chubascos muy intensos en la primera mitad del día.

Una inestabilidad generalizada

Mientras tanto, el Cantábrico mantendrá lluvias moderadas con acumulados de entre diez y 35 litros por metro cuadrado en el País Vasco, Cantabria y Navarra. Los valores de energía potencial y la cizalladura del viento se mantendrán elevados, lo que incrementa la probabilidad de tormentas severas. Entre la tarde del miércoles y la madrugada del jueves, los episodios de granizo y rachas de viento seguirán en Valencia, Cataluña y Baleares.

En total, siete regiones se verán afectadas por este nuevo episodio de inestabilidad: Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. La llegada de las lluvias supone un respiro tras la ola de calor, aunque la AEMET advierte de que la intensidad de los fenómenos podría generar incidencias locales. España despide así un sofocante episodio veraniego que da paso a un cambio brusco de tiempo.