'Chubascos con tormenta': aviso de la AEMET para esta zona de España este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso ante la previsión de chubascos y tormentas a lo largo de este martes. Este cambio en la situación meteorológica marcará el fin de la intensa ola de calor que ha azotado al país durante los últimos días. Especialmente en el valle del Guadalquivir, el sureste peninsular y Baleares, donde se han registrado temperaturas extremas.

Según los modelos meteorológicos, el lunes fue el último día de calor sofocante. A partir del martes, la entrada de una masa de aire más fresco traerá consigo inestabilidad. Todo ello con tormentas en el este peninsular y chubascos más frecuentes en el nordeste.

El miércoles y el jueves, las lluvias persistirán en el norte, mientras que el resto de la semana se caracterizará por un predominio del sol. Salvo el domingo, cuando podrían repetirse episodios tormentosos en el interior-norte peninsular. Este descenso de temperaturas supondrá un alivio considerable.

Un leve respiro en las zonas más calurosas

En ciudades calurosas como Sevilla, Córdoba o Badajoz, los termómetros quedarán entre los 32 y 34 grados, lejos de los 40 alcanzados. En la meseta norte y en áreas de montaña, las madrugadas serán frescas. Y es que en localidades como Burgos, León, Palencia o Soria podrían registrar mínimas de 11 a 12 grados.

No obstante, en el sur y el área mediterránea las noches seguirán siendo cálidas. Además, el cambio de masa de aire servirá para barrer el polvo sahariano que se había extendido por buena parte de la Península y Baleares. Aunque no se hablará de frío, la situación se ajustará a valores más normales para la época, con temperaturas en torno a la media.

Solo el sureste peninsular y Baleares se mantendrán ligeramente por encima de los registros habituales, entre uno y tres grados más altos. En Canarias, se esperan anomalías térmicas leves en el mismo sentido. Las precipitaciones serán el otro gran protagonista de la semana.

La dinámica atmosférica estará marcada por meandros del chorro polar, que permitirán la llegada de bolsas de aire frío en altura. De hecho, España estará bajo la influencia de una DANA hasta el jueves, lo que incrementará la inestabilidad. Entre el miércoles y el jueves, los chubascos tormentosos podrán ser localmente intensos en áreas como el Pirineo, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

Unos días también marcados por la lluvia

En Canarias también se esperan episodios de lluvia en torno al Teide. Los acumulados semanales podrían superar los 50 litros por metro cuadrado en la vertiente cantábrica, los Pirineos y zonas del interior de la mitad este. Estas lluvias favorecerán las labores de estabilización de los grandes incendios que afectan al noroeste peninsular.

La AEMET pide extremar la precaución, especialmente en el nordeste peninsular este martes. Será entonces cuando las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento. Así pues, no cabe duda que el tiempo típico de finales de agosto ya ha llegado.