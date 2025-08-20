Torna la felicitat a Espanya: Alerta per xàfecs i tempestes intenses a 7 regions
Els meteoròlegs alerten de l’arribada de precipitacions que deixaran registres elevats d’aigua en poques hores
L'intens episodi de calor que ha dominat a gran part de la Península arriba al seu final, però ho fa amb un gir inesperat. L'arribada d'una DANA sobre el sud de França també deixarà la seva empremta al país. Aquest fenomen atmosfèric ha començat a enviar ones en alçada que afavoriran la formació de tempestes en diferents punts d'Espanya.
Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), el contrast tèrmic conformarà l'escenari perfecte perquè es desenvolupin precipitacions. Les pluges seran especialment destacables entre aquest dimecres i dijous. El nucli de la DANA es desplaçarà a últimes hores de dimecres des del sud de França cap al Golf de Gènova, avançant a Itàlia.
El seu recorregut deixarà rere seu una inestabilitat que es traduirà en ruixats, tempestes elèctriques i fenòmens com calamarsa i ratxes de vent molt fortes. La jornada d'aquest dimecres comença amb pluges destacades al Cantàbric oriental i la cara nord dels Pirineus. A Astúries, Cantàbria i el País Basc s'esperen acumulats d'entre 20 i 30 litres per metre quadrat.
Unes tempestes que descarregaran amb força
Tot i que en general aquestes precipitacions no seran de caràcter tempestuós, l'AEMET manté avís groc a Guipúscoa i al vessant cantàbric de Navarra. Serà allà on els ruixats podrien arribar als 15 litres per metre quadrat en només una hora. Amb l'avanç del dia, creixeran núvols d'evolució a l'interior de Catalunya, sud d'Aragó, el Sistema Ibèric i la Comunitat Valenciana.
Aquestes àrees registraran ruixats localment intensos i acompanyats d'aparell elèctric. Al litoral de Catalunya les tempestes ja es deixaven sentir des de la matinada, amb una trajectòria que les portarà a creuar cap a Balears. Tot i que no es descarta que hi arribin debilitades, els mapes anticipen activitat també a Mallorca al llarg de la tarda.
L'AEMET ha activat múltiples avisos per tempestes i acumulats de precipitació a tot el Pirineu. Destaca l'avís taronja al Pirineu de Lleida, on es podrien recollir fins a 30 litres per metre quadrat en una hora. A més, regeix avís groc a l'interior sud de Castelló, litoral nord de Tarragona, costa de Barcelona i prelitoral de Girona.
S'espera una alta densitat de llamps als sistemes convectius de la Mar Balear i a l'interior de la Comunitat Valenciana. L'episodi continuarà durant la matinada i matí de dijous, amb especial protagonisme a la Mar Balear, Balears i el litoral català. Allà es podrien registrar ruixats molt intensos a la primera meitat del dia.
Una inestabilitat generalitzada
Mentrestant, el Cantàbric mantindrà pluges moderades amb acumulats d'entre deu i 35 litres per metre quadrat al País Basc, Cantàbria i Navarra. Els valors d'energia potencial i de vent es mantindran elevats, fet que incrementa la probabilitat de tempestes severes. Entre la tarda de dimecres i la matinada de dijous, els episodis de calamarsa i ratxes de vent seguiran a València, Catalunya i Balears.
En total, set regions es veuran afectades per aquest nou episodi d'inestabilitat: Astúries, Cantàbria, País Basc, Navarra, Aragó, Catalunya i Comunitat Valenciana. L'arribada de pluges suposa un respir després de l'onada de calor, tot i que l'AEMET adverteix que la intensitat dels fenòmens podria generar incidències locals. Espanya acomiada així un sufocant episodi d'estiu que dona pas a un canvi brusc de temps.
