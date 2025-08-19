Confirmado: los meteorólogos avisan de lo que pasará en Cataluña hasta el jueves

Tras varios días bajo los efectos de una sofocante ola de calor, Cataluña encara un cambio de tiempo significativo. Los meteorólogos confirman que, aunque el verano seguirá presente, el ambiente será más llevadero gracias a una notable bajada de las temperaturas. Así como por la llegada de tormentas de tarde, que podrán descargar con fuerza en distintos puntos del territorio.

El episodio de calor extremo que ha afectado a gran parte de la Península Ibérica llega a su fin. Este lunes se consideró el último día de la ola, con valores todavía muy altos en el sur y el valle del Ebro. A partir del martes, la situación dará un giro gracias a la entrada de aire más fresco que normalizará el termómetro, dejando registros incluso algo por debajo de la media climática.

En el interior de Cataluña se esperan descensos acusados de temperatura, con mínimas que podrán situarse por debajo de los 15 grados. En cambio, en áreas costeras y prelitorales el descenso será más moderado. Manteniéndose así un ambiente cálido pero menos asfixiante que en días anteriores.

Un martes y miércoles con mucha inestabilidad

Según los mapas de predicción, el martes ha comenzado con intervalos de nubes y claros en buena parte del territorio. Pero por la tarde se desarrollarán tormentas localmente intensas en el Pirineo, Prepirineo y comarcas del interior. Estas precipitaciones podrán venir acompañadas de aparato eléctrico y granizo, extendiéndose puntualmente hacia zonas litorales.

La AEMET y el Meteocat alertan de que los aguaceros del martes podrían generar acumulados importantes en cortos periodos de tiempo. Por lo que se recomienda precaución en desplazamientos y actividades al aire libre. El miércoles 20 se perfila como la jornada más complicada en lo que respecta al tiempo.

Desde primera hora se registrarán chubascos en el interior norte, que se intensificarán y extenderán durante la tarde a buena parte de Cataluña. Los meteorólogos destacan que podrían producirse tormentas fuertes en áreas del Pirineo. Así como en comarcas centrales y prelitoral, sin descartar afectación en la costa central y norte.

El sol volverá a brillar, y a dar calor

Será un día con cielos muy variables, ratos de sol intercalados con nubes y descargas, y con una sensación térmica claramente más fresca. Por su parte, el jueves continuará la dinámica de nubosidad abundante y precipitaciones dispersas. Aunque, esta vez, con una tendencia a que las tormentas se concentren en el interior y disminuyan en intensidad respecto al día anterior.

La situación irá mejorando de cara al viernes, cuando se espera un predominio del sol y temperaturas en ascenso. De momento, los expertos coinciden en afirmar que el calor sofocante ha terminado, pero el verano no se va. Por todo ello, Cataluña vivirá entre el martes y el jueves un paréntesis marcado por temperaturas más suaves y tormentas de tarde que dejarán el ambiente más fresco y variable.