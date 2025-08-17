'Vamos a tener que esperar': Mario Picazo frena la alegría de golpe en España

Las altas temperaturas siguen siendo las protagonistas absolutas en toda España. Desde hace días, casi todo el país ha estado bajo la influencia de una ola de calor que parece no tener fin. Y eran muchos los que esperaban un respiro con la llegada de la segunda quincena de agosto.

Pero eso, según las últimas predicciones del reconocido meteorólogo Mario Picazo, parece que no será así. Al menos, no del todo. Y es que la situación se mantendrá todavía crítica para aquellos que han estado soportando el calor infernal durante estas semanas.

Mario Picazo confirma la peor noticia sobre el calor

"Parece que vamos a tener que esperar la semana que viene para notar un alivio térmico casi generalizado", ha confirmado Mario Picazo. Una mala noticia para quienes ya estaban deseando un cambio en las condiciones climáticas. Y es que, por el momento, tendrán que seguir soportando el calor extremo.

El verano en España está siendo especialmente caluroso este año, con muchas regiones experimentando temperaturas que superan los 40 ºC. Aunque la segunda quincena de agosto suele ser menos calurosa que la primera parte del mes, este año no parece seguir del todo esa pauta. Según Mario Picazo, la ola de calor continuará afectando gran parte de España, especialmente en las zonas del interior y sur del país.

No todo son malas noticias: llega una entrada de aire fresco

Pero Mario Picazo también tiene una buena noticia para los que sufren las altas temperaturas. El meteorólogo ha avanzado que el martes siguiente "las temperaturas volverán a estar por debajo de la media habitual con la entrada de una masa de aire más fresca por el oeste".

La llegada de esta masa de aire fresco cambiaría la situación, sobre todo en las áreas del norte y oeste de España, donde las temperaturas podrían descender de manera notoria. Sin embargo, aunque el calor aflojará en algunas regiones, se espera que el alivio sea gradual, y no en todo el país al mismo tiempo. El centro y sur de España seguirán sintiendo las altas temperaturas por algunos días más, hasta que logre estabilizarse.

A pesar de que la ola de calor se mantendrá durante algunos días más, el pronóstico de Mario Picazo ofrece un respiro a los ciudadanos que están esperando el final de este episodio extremo. Según el meteorólogo, el alivio llegará, aunque con algo de retraso, a partir de la semana que viene. Esto significa que, por ahora, España seguirá bajo la influencia de altas temperaturas, pero la llegada de aire más fresco podría cambiar la situación en el corto plazo.