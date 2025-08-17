'Haurem d'esperar': Mario Picazo frena l'alegria de cop a Espanya
El pronòstic de Mario Picazo frena les expectatives de molts: l’onada de calor persisteix a Espanya
Les altes temperatures continuen sent les protagonistes absolutes a tot Espanya. Des de fa dies, gairebé tot el país ha estat sota la influència d'una onada de calor que sembla no tenir fi. I eren molts els qui esperaven un respir amb l'arribada de la segona quinzena d'agost.
Però això, segons les últimes prediccions del reconegut meteoròleg Mario Picazo, sembla que no serà així. Almenys, no del tot. I és que la situació es mantindrà encara crítica per a aquells que han estat suportant la calor infernal durant aquestes setmanes.
Mario Picazo confirma la pitjor notícia sobre la calor
"Sembla que haurem d'esperar la setmana vinent per notar un alleujament tèrmic gairebé generalitzat", ha confirmat Mario Picazo. Una mala notícia per a qui ja desitjava un canvi en les condicions climàtiques. I és que, de moment, hauran de continuar suportant la calor extrema.
L'estiu a Espanya està sent especialment calorós aquest any, amb moltes regions experimentant temperatures que superen els 40 °C. Tot i que la segona quinzena d'agost sol ser menys calorosa que la primera part del mes, enguany no sembla seguir del tot aquesta pauta. Segons Mario Picazo, l'onada de calor continuarà afectant gran part d'Espanya, especialment a les zones de l'interior i sud del país.
No tot són males notícies: arriba una entrada d'aire fresc
Però Mario Picazo també té una bona notícia per als qui pateixen les altes temperatures. El meteoròleg ha avançat que dimarts vinent "les temperatures tornaran a estar per sota de la mitjana habitual amb l'entrada d'una massa d'aire més fresca per l'oest".
L'arribada d'aquesta massa d'aire fresc canviaria la situació, sobretot a les àrees del nord i oest d'Espanya, on les temperatures podrien descendir de manera notable. Tanmateix, tot i que la calor afluixarà en algunes regions, s'espera que l'alleujament sigui gradual, i no a tot el país al mateix temps. El centre i sud d'Espanya continuaran sentint les altes temperatures durant alguns dies més, fins que s'aconsegueixi estabilitzar-se.
Tot i que l'onada de calor es mantindrà durant alguns dies més, el pronòstic de Mario Picazo ofereix un respir als ciutadans que estan esperant el final d'aquest episodi extrem. Segons el meteoròleg, l'alleujament arribarà, encara que amb una mica de retard, a partir de la setmana vinent. Això vol dir que, per ara, Espanya continuarà sota la influència d'altes temperatures, però l'arribada d'aire més fresc podria canviar la situació a curt termini.
Més notícies: